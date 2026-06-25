Mondial 2026 : Ronaldo se réveille enfin, Kane reste muet !

À l’approche de la fin des phases de poules, on commence enfin à avoir nos premiers seizièmes de finale ainsi que nos premiers éliminés. Avec une seule journée restante qui débute dès ce soir, les groupes vont enfin rendre leur verdict final.

CR7 en leader, le Portugal déroule

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De retour après un nul 1-1 face au Congo de Yoane Wissa, le Portugal devait absolument gagner contre l’Ouzbékistan pour espérer garder l’espoir de la qualification. Et avec un début puissant, les Portugais n’ont pas perdu de temps pour faire comprendre leurs intentions.

Sur un centre de Cancelo venu de la droite, c’est Cristiano Ronaldo qui reprend ce ballon d’une reprise de volée puissante au premier poteau, dès la 4′ minute de jeu, marquant l’histoire en devenant le seul et unique joueur à avoir marqué dans 6 Mondiaux différents (2006-2010-2014-2018-2022-2026).

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Les hommes de Roberto Martinez récidiveront à la 17′, grâce à un coup franc du latéral parisien Nuno Mendes, avant que CR7 ne triple la mise, en inscrivant son doublé sur une frappe à ras de terre croisée. Ce but permet à Cris’ de dépasser le record de buts inscrits en Coupe du Monde par un Portugais, détenu par Eusebio et ses 9 buts.

En seconde période, le Portugal lève quelque peu le pied, mais inscrira tout de même deux buts de plus, dont une sublime lucarne de Rafael Leao, l’ancien Lillois, pour porter le score à 5-0 et se mettre en sécurité. Lors de la dernière journée, ce sera face au leader colombien, toujours invaincu, que les compagnons d’El Bicho devront gagner pour récupérer le trône du groupe K.

Les Three Lions ne rugissent plus

Plus tard dans la soirée, le Ghana et l’Angleterre s’affrontaient pour savoir qui prendrait la tête. Mais malheureusement, ça ne s’est pas passé comme prévu pour les deux parties. Dès le début, les Anglais ont rapidement cherché la faille, grâce à des tentatives de jeu en passe en direction de la surface ghanéenne, ou de tentatives de loin, mais rien n’y fait, le ballon ne veut pas entrer.

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Côté Ghana, on essaye de transmettre le plus de ballons possible à Semenyo qui tente des provocations sur son aile gauche, mais sans jamais réussir à faire clairement la différence. Avec une première période se terminant sur un score vierge, beaucoup ont espéré plus de spectacle en seconde période, mais malheureusement, ce ne fut pas tout à fait le cas.

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Un grand nombre de tentatives infructueuses des deux côtés, avant que la polémique de la soirée n’apparaisse. À la 78′ minute, Adu, qui était lancé, se fait découper dans la surface par Ezri Konsa, qui ne joue pas le ballon, sur le ralenti observé. La VAR n’appellera pas l’arbitre centrale, comme plus tôt, lors de l’intervention litigieuse de Pickford sur Semenyo, qui a failli voir le gardien anglais se faire exclure.

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Dans les dix dernières minutes, les Black Stars sont forcés de défendre à onze, vu la pression mise par les Anglais sur le but. Harry Kane, buteur contre la Croatie, l’homme que tout le monde attendait au tournant, finit par rater l’immanquable à 7 mètres du cadre, en envoyant le ballon au-dessus des buts.

Ce soir, la troisième journée débute avec un Suisse-Canada qui sera déterminant pour le groupe B, s’agissant du match de la première place avant que le Qatar et la Bosnie ne viennent clôturer le groupe.

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