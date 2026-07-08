Mauro Icardi au PSG : retour sur son passage et son départ (2019-2023)

Arrivé au PSG en janvier 2020 en provenance de l’Inter Milan, Mauro Icardi a connu un parcours parisien marqué par plusieurs rebondissements, jusqu’à son départ définitif du club. Cette page rassemble les éléments factuels de ce dossier.

Ce que l’on sait

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Mauro Icardi a rejoint le PSG sous forme de prêt avec option d’achat en 2019, puis a été transféré définitivement en 2020. Son temps de jeu et son rôle dans l’effectif ont été régulièrement discutés, avec de nombreuses rumeurs de départ vers l’Italie ou la Turquie au fil des saisons. En 2022, il a été prêté à Galatasaray, club qu’il a ensuite rejoint définitivement, mettant fin à son aventure parisienne.

Pourquoi cette page

De nombreux articles publiés au fil des saisons traitaient de ce même dossier sous des angles très proches. Afin d’offrir une information plus claire et à jour, ces contenus ont été regroupés au sein de cette page de synthèse.

Mise à jour

Page publiée le 8 juillet 2026. Le dossier est considéré comme clos, Mauro Icardi évoluant depuis son départ du PSG du côté de Galatasaray.