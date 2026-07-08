Pendant plusieurs mois, le feuilleton du départ de Marco Verratti a occupé une large place dans l’actualité du Paris Saint-Germain. Entre rumeurs de destination, tensions internes évoquées et messages d’adieu, nombreux ont été les articles publiés sur ce dossier au fil de son dénouement. Cette page rassemble les informations vérifiées afin d’offrir une vision claire et à jour de ce dossier.

Ce que l’on sait

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Arrivé au PSG en 2012, Marco Verratti a quitté le club à l’été 2023 pour rejoindre Al-Arabi, au Qatar, mettant fin à onze saisons passées dans la capitale française. Son départ, annoncé et confirmé officiellement par le club, a été accompagné de nombreuses réactions, notamment de ses coéquipiers et de la direction parisienne, ainsi que de discussions sur les circonstances de la fin de son aventure parisienne.

Pourquoi cette page

De nombreux articles ont été publiés au fil des mois sur ce dossier, souvent au moment de rumeurs ou de rebondissements. Afin d’offrir une information claire, à jour et non redondante, ces contenus ont été consolidés au sein de cette page de référence unique.

Mise à jour

Page mise à jour le 8 juillet 2026. Le dossier est aujourd’hui clos : Marco Verratti évolue depuis 2023 au sein du championnat qatari.