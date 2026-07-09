Randal Kolo Muani au PSG : le feuilleton du transfert vers la Juventus

Randal Kolo Muani est-il sur le point de quitter le Paris Saint-Germain ? Depuis plusieurs mois, un feuilleton mercato oppose le PSG, la Juventus et d’autres courtisans autour de l’avenir de l’attaquant international français. Cette page rassemble les repères essentiels de ce dossier, régulièrement mise à jour au fil des rebondissements.

Ce que l’on sait

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Arrivé au PSG en 2023 en provenance de l’Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani n’a jamais totalement confirmé les attentes placées en lui à Paris et a vu son temps de jeu se réduire au fil des saisons. À partir de 2024, des discussions régulières sont évoquées avec la Juventus, intéressée par son profil.

Depuis, le dossier avance par à-coups : propositions, contre-propositions, désaccords sur le montant du transfert, changements de position des deux clubs selon les fenêtres de mercato. Le PSG réclamerait un montant compris entre 40 et 50 millions d’euros, quand la Juventus a longtemps proposé une offre inférieure. Tottenham a également été cité comme prétendant alternatif.

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À ce jour, aucun accord définitif n’a été officialisé entre les trois clubs concernés.

Pourquoi cette page

Ce dossier a fait l’objet de très nombreux articles au fil des rumeurs et rebondissements successifs. Plutôt que de multiplier les pages traitant chacune d’une variation ponctuelle de la même situation, nous avons choisi de centraliser l’information sur cette page de référence, actualisée à chaque évolution significative du dossier.

Mise à jour

Dernière mise à jour : 8 juillet 2026. Les négociations entre le PSG et la Juventus se poursuivent, sans accord financier trouvé à ce stade ; Tottenham reste annoncé comme piste alternative pour l’attaquant.