Mercato PSG : La Juventus menacée pour Kolo Muani !

Randal Kolo Muani va sans doute quitter le PSG durant ce mercato. Les négociations avec la Juventus se compliquent. Et un autre courtisan s’invite dans la bataille.

Mercato : Kolo Muani, les négociations entre le PSG et la Juventus s’enlisent

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Randal Kolo Muani le sait très bien. Il a peu de chance pour s’imposer au sein de l’attaque du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Luis Enrique ne compte pas vraiment sur lui pour remplacer Gonçalo Ramos parti à l’AC Milan. L’international tricolore ambitionne ainsi de revenir à la Juventus dès cet été.

Un accord contractuel subsisterait déjà entre l’attaquant de 22 ans et les Bianconeri. Il ne resterait plus qu’aux deux écuries de s’entendre. C’est là que les choses se compliquent. La Vieille Dame peine à s’aligner sur les exigences du PSG.

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Les Parisiens réclameraient un chèque compris entre 40 et 50 millions d’euros avant de céder définitivement Randal Kolo Muani. Tandis que la Juventus ne proposerait que 35 millions d’euros pour son transfert. Ce désaccord financier freine l’aboutissement du deal.

Tottenham joue les trouble-fêtes

Le directeur sportif turinois Giovanni Carnevali a même tempéré les ardeurs autour de ce dossier. Il affirmait récemment que son club étudiait plusieurs alternatives en attaque. Cette situation risque de profiter à un autre courtisan. Le PSG ne manque pas en effet de sollicitations pour Randal Kolo Muani.

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La Gazzetta dello Sport le confirme, Tottenham reste toujours à l’affût. L’ancien crack de Nantes sort d’un prêt mitigé chez les Spurs. Ce qui n’empêche pas les Spurs de suivre sa situation de très près. Le club londonien, doté de ressources financières considérables, devrait venir jouer les trouble-fêtes dans ces négociations.