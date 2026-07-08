Mercato PSG : Man United prépare un coup dingue à Paris  

Ibrahim Mbaye, le jeune ailier du PSG attire les convoitises, et l’Angleterre semble prête à passer à l’action. Manchester United aurait même fait de lui une cible pour cet été.

Mercato PSG : Manchester United lorgne Ibrahim Mbaye

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Le PSG pourrait perdre son jeune prodige cet été. Ibrahim Mbaye, l’ailier de 18 ans, attire les regards insistants de la Premier League en ce mercato. Malgré son engagement avec le club de la capitale jusqu’en juin 2028, le natif de Trappes envisage de quitter le navire. Il veut jouer.

L’international sénégalais réclame un temps de jeu que Paris ne peut pas lui garantir la saison prochaine. La saison dernière, il a fait 29 apparitions avec l’ogre parisien et a trouvé le chemin des filets à trois reprises. Ses solides performances lui ont valu une convocation pour la Coupe du monde. Avec les Lions de la Teranga, il a fait 4 apparitions et a inscrit un but.

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Mais à cause de la rude concurrence au Paris SG, Ibrahim Mbaye ne peut pas être un titulaire indiscutable. Cette frustration pousse le jeune crack à envisager un avenir loin du Parc des Princes. Manchester United le suit de près. Selon les informations de Transferfeed, les dirigeants mancuniens ont placé le titi parisien tout en haut de leur liste de recrues idéales. Cependant, les Red Devils ne sont pas seuls sur le coup. Aston Villa et Tottenham surveillent de très près l’évolution du dossier.

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La situation reste néanmoins complexe et le PSG garde la main. Financièrement stables, les champions de France n’ont aucune obligation de vendre leur pépite cet été. Le joueur lui-même, ravi d’avoir pu enchaîner quelques apparitions marquantes, ne force pas son départ. La position parisienne pourrait toutefois évoluer : une offre XXL de Premier League poussera sans doute la direction à ouvrir les négociations.