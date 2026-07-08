Mbappé au PSG puis au Real Madrid : retour sur le feuilleton mercato 2021-2024

Entre 2021 et 2024, l’avenir de Kylian Mbappé a nourri l’un des feuilletons mercato les plus intenses du football européen, avec de nombreux rebondissements, contradictions et rumeurs autour d’un possible départ du Paris Saint-Germain vers le Real Madrid. Cette page rassemble ce suivi en un seul endroit, plutôt que de le disperser sur des dizaines d’articles ponctuels devenus obsolètes.

Ce que l’on sait

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Kylian Mbappé est resté au PSG jusqu’au terme de son contrat, avant de rejoindre librement le Real Madrid à l’été 2024. Les nombreuses rumeurs de départ anticipé publiées entre 2021 et 2023 ne se sont pas concrétisées avant cette date. Ce dossier est aujourd’hui refermé.

Pourquoi cette page

De nombreux articles publiés au fil des saisons annonçaient tour à tour un départ imminent, un accord conclu ou un maintien surprise. Afin d’éviter la répétition de contenus devenus obsolètes, ces articles redirigent désormais vers cette synthèse.

Mise à jour

Page publiée le 8 juillet 2026. Kylian Mbappé évolue actuellement au Real Madrid.