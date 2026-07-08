Mercato PSG : C’est fait, Campos boucle un nouveau transfert

Luis Campos poursuit le dégraissage du PSG en ce mois de mercato. Après Gonçalo Ramos parti à l’AC Milan, c’est au tour du jeune milieu Gabriel Moscardo de faire ses valises.

Mercato : Le PSG envoie Gabriel Moscardo en Espagne

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Double champion d’Europe en titre, le Paris Saint-Germain va se séparer de plusieurs joueurs durant ce mercato. Gonçalo Ramos a récemment rejoint à l’AC Milan. Et Kang-In Lee es attendu du côté de l’Atlético Madrid. Et ce n’est pas terminé. Le club de la capitale vient d’envoyer un autre joueur en Espagne.

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Gabriel Moscardo a officiellement posé ses valises à l’Espanyol Barcelone. Il s’agit d’un « prêt d’une saison sans option d’achat », a annoncé le PSG sur son site officiel. Le milieu de terrain brésilien va donc découvrir la Liga espagnole la saison prochaine. L’Espanyol Barcelone prendra en charge l’intégralité du salaire du joueur de 20 ans durant son prêt.

Pas vraiment dans les plans de Luis Enrique

Rappelons que Gabriel Moscardo a été recruté en 2024 contre un chèque de 20 millions d’euros. L’ancien prodige des Corinthians peine à se faire une place sous les ordres de Luis Enrique. Il a fait l’objet de divers prêt ces dernières années.

Le milieu de terrain brésilien a enchaîné les expériences à Reims et au SC Braga afin de parfaire son apprentissage. Au Portugal, il a disputé 39 rencontres la saison dernière pour un but et une passe décisive. Un bilan difficile pour convaincre Luis Enrique de le retenir. Son prêt à l’Espanyol Barcelone est l’occasion de glaner plus de temps de jeu avant de revenir à Paris.