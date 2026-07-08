Mercato PSG : Une arrivée à 60 M€ à Paris, la vérité éclate

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos, tenterait de faire venir un nouveau gardien de but estimé à 60 millions d’euros. Mais la vérité commence à émerger du dossier Diogo Costa.

Mercato PSG : Luis Campos en retrait pour Diogo Costa

La suite après cette publicité

Le mercato estival commence à s’animer du côté du Paris Saint-Germain, notamment au poste de gardien de but. Luis Campos envisagerait d’étoffer ce secteur de jeu. Le directeur sportif du PSG aurait ainsi activé la piste menant à Diogo Costa. L’international portugais sort d’une saison correcte au FC Porto.

Son profil prometteur et ses arrêts décisifs en 49 rencontres attisent les convoitises. Certains médias évoquaient même des contacts avancés entre le PSG et le clan Diogo Costa. Surtout que la clause libératoire du portier de 26 ans a chuté à 60 millions d’euros.

À voir

Mercato OL : Signature exceptionnelle, tout Lyon s’enflamme

Lire aussi : Mercato : Incroyable revirement, Diogo Costa proche du PSG ?

Cette piste alléchante connait cependant un brutal coup d’arrêt. Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, a rapidement refroidi les spéculations. Il affirme qu’il n’y a « absolument rien » de concret dans ce dossier. Cette mise au point devrait rassurer le gardien titulaire du PSG.

Aucune inquiétude pour Matvey Safonov

Matvey Safonov a été l’un des grands artisans du triomphe du PSG en Ligue des champions. Ses prestations convaincantes lui ont permis de s’imposer comme le numéro un dans les buts du Paris Saint-Germain au cours de la saison écoulée.

Lire la suite sur le PSG :

Mercato PSG : Le FC Porto fixe sa condition pour Diogo Costa

Mercato PSG : La Juventus menacée pour Kolo Muani

À voir

Mercato FC Nantes : C’est fait, un guerrier débarque à Nantes

Lucas Chevalier a quant à lui connu une première année difficile à Paris. Il a perdu sa place de titulaire. Au point où le portier tricolore était pressenti pour s’en aller cet été. Mais Luis Enrique l’aurait finalement convaincu de rester. Ce qui met fin aux rumeurs de départ dans les cages du PSG.