© Danel Sinani : la star luxembourgeoise pourrait-elle faire son retour en Premier League ?

Libéré de son contrat avec le FC St. Pauli à l’issue de la saison 2025-2026, Danel Sinani se retrouve sur le marché des transferts. L’idée d’un retour en Angleterre, plus précisément en Premier League, soulève des questions légitimes sur la faisabilité. Ces spéculations autour de sa prochaine destination alimentent autant les débats chez les supporters que les analyses des spécialistes. À mesure que les rumeurs se multiplient, les amateurs de paris football en ligne suivent de près l’évolution de son dossier, chaque piste pouvant avoir un impact sur les cotes proposées par les opérateurs.

Un parcours semé d’embûches, couronné de succès

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Danel Sinani a très tôt posé ses valises au Luxembourg, pays dont il défend désormais les couleurs avec brio. Son ascension est celle d’un joueur qui n’a jamais rien reçu sur un plateau. Après avoir fait ses classes au Racing FC Union Luxembourg et brillé au F91 Dudelange, où il s’est offert un doublé championnat-coupe en 2019, il s’offre un premier tremplin vers l’Angleterre en 2020 en signant à Norwich City.

Prêté dans la foulée à Waasland-Beveren en Belgique, puis à Huddersfield Town et Wigan Athletic, Sinani peine à s’imposer chez les Canaries, ne goûtant que trop rarement à la pelouse de Carrow Road. C’est en Allemagne, au FC St. Pauli, que sa carrière prend une tout autre tournure. Arrivé libre à l’été 2023, son début d’aventure est pour le moins discret. Il ne joue que 133 minutes en championnat lors de sa première saison.

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Pourtant, c’est lui qui, lors de la dernière journée, inscrit le but offrant le titre de champion de deuxième division au club de Hambourg. Un déclic. La saison suivante, il s’impose comme un titulaire régulier en Bundesliga. Enfin, lors de l’exercice 2025-2026, il atteint une forme de plénitude, participant à 34 des 38 matchs possibles et terminant meilleur buteur (5 réalisations) et meilleur passeur (3 offrandes) de son équipe.

La fin de l’aventure à Hambourg et les sirènes de Schalke

Malgré ces performances, l’histoire entre Sinani et le FC St. Pauli s’achève. Le club est relégué en deuxième division, et le contrat de l’international luxembourgeois, arrivé à son terme le 30 juin 2026, n’est pas prolongé. Le directeur sportif Andreas Bornemann a justifié ce choix en indiquant ne vouloir « forcer personne à jouer ici sans conviction ».

Une fin de cycle qui ouvre une nouvelle page pour le joueur, désormais libre de s’engager où bon lui semble. Et les propositions ne manquent pas. Très vite, le nom de Schalke 04 est associé à l’attaquant. Le club de Gelsenkirchen, promu en Bundesliga, le voit comme un renfort de choix pour son retour dans l’élite.

Interrogé sur ces rumeurs, Sinani s’est montré ouvert, déclarant : « Si cela s’avère vrai, on peut y réfléchir ». Un intérêt confirmé par plusieurs médias, qui voient en sa situation contractuelle une aubaine pour les clubs. Sa valeur marchande est estimée à 3 millions d’euros, mais son statut de libre lui confère un attrait particulier sur le marché.

Le retour en Premier League : réalité ou mirage ?

L’idée d’un retour de Danel Sinani en Premier League, évoquée par certains médias comme un scénario possible, se heurte à une réalité implacable. Son ancien club, Norwich City, n’évolue plus dans l’élite anglaise. Les Canaries ont terminé la saison 2025-2026 à la 9e place du Championship. Un retour à Carrow Road signifierait donc un nouveau challenge en deuxième division, et non un retour en grâce dans le prestigieux championnat anglais.

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Cependant, l’hypothèse d’une signature dans un autre club de Premier League n’est pas totalement à écarter, bien qu’aucune source récente et fiable ne l’évoque concrètement. L’expérience de Sinani en Bundesliga, où il a disputé 56 matches de championnat pour 7 buts et 5 passes décisives, a démontré sa capacité à évoluer à un niveau élevé.

Il a su s’adapter au rythme effréné du football allemand, comme en témoignent ses 283 kilomètres parcourus et ses 33,05 km/h de vitesse de pointe enregistrés lors de la saison écoulée. Il a participé aux éliminatoires de l’Euro, de la Coupe du monde 2026 et à la Ligue des Nations, s’imposant comme un leader technique et mental.