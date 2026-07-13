Argentine VS Angleterre : Un classique historique pour une place en finale

Le Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta accueillera ce mercredi 15 juillet 2026 à 21h00 (heure française) la seconde demi-finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et l’Angleterre. Cette confrontation allie non seulement le passé le présent et le futur dans la même rencontre ce duel au sommet du football international, ravivant une rivalité légendaire. L’enjeu est immense : rejoindre le dernier carré était une étape , mais décrocher le précieux billet pour la finale au Met Life Stadium est désormais l’unique objectif de ces deux sélections majeures.

L’Argentine avance à la grinta et au génie

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L’Albicéleste a dû puiser dans ses ressources lors du tour précédent pour s’offrir le droit de disputer cette demi-finale. Opposés à une équipe de Suisse bien en place tactiquement, les tenants du titre ne se sont pas forcément rassurés sur le plan de la maîtrise collective, s’imposant au bout de la nuit sur le score de 3 buts à 1 après prolongations. Le salut argentin est venu d’un exploit individuel de Julián Alvarez, auteur d’un but exceptionnel pour délivrer les siens lors des prolongations.

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Dans ce même match, Lionel Messi s’est encore illustré en délivrant une passe décisive cruciale sur corner pour Alexis Mac Allister. Grâce à cette nouvelle offrande, le capitaine argentin améliore son propre record et s’installe un peu plus seul au sommet de l’histoire du football, comptabilisant désormais 10 passes décisives en Coupe du monde. Malgré un manque flagrant de certitudes tactiques et des doutes physiques évidents lors de ses dernières sorties, le groupe de Lionel Scaloni compense ses lacunes par une grinta incroyable et une force mentale à toute épreuve, portée par un bloc de soldats prêts à mourir pour leur capitaine.

L’exigence de Tuchel face aux certitudes de Bellingham

Face aux champions du monde en titre se dresse une sélection anglaise qui a également dû s’employer au tour précédent. Les Three Lions se sont imposés sur le score de 2 buts à 1 face aux Vikings norvégiens grâce encore à une prestation majuscule de son homme providentiel Jude Bellingham, auteur d’un doublé décisif. À l’instar de l’Argentine, l’Angleterre n’a pas totalement rassuré les observateurs dans le jeu, mais le collectif dirigé par Thomas Tuchel affiche néanmoins un peu plus de certitudes collectives et défensive que celle de son adversaire sud-américain.

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Cette quête de perfection est d’ailleurs au cœur du management de Thomas Tuchel. Déjà, après la rencontre face à la Norvège, le technicien allemand s’était montré publiquement insatisfait de la production globale de son équipe, témoignant du niveau d’exigence maximal qu’il souhaite instaurer pour ce Mondial. Un constat sévère qui n’avait d’ailleurs pas forcément fait l’unanimité au sein de son effectif, Jude Bellingham ayant exprimé un léger désaccord quant à cette analyse. (Selon Sky Sports)

Le parfum de 1986 et le poids de l’histoire

Au-delà des considérations purement tactiques de l’année 2026, cette rencontre possède une saveur historique unique et une odeur unique de l’année 1986. Impossible d’évoquer un Argentine VS Angleterre en Coupe du monde sans repenser à ce quart de finale légendaire au stade Aztèque de Mexico, un match que Diego Armando Maradona a marqué de son empreinte indélébile.

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En l’espace de quelques minutes, le numéro 10 argentin avait inscrit deux des buts les plus célèbres de l’histoire du football : la mythique et controversée « main de Dieu », suivie immédiatement par le « but du siècle » après une course folle à travers toute la défense anglaise. Quarante ans plus tard, l’arène change pour le public d’Atlanta, mais la tension dramatique reste identique.

Les déclarations d’avant-match et la ferveur des supporters rappellent que ce match dépasse le simple cadre sportif. Alors que Lionel Messi dispute probablement ses dernières minutes dans un Mondial et que la génération dorée des Three Lions cherche à ramener le trophée à la maison sous les ordres du technicien allemand, tous les ingrédients sont réunis pour assister à une nouvelle confrontation légendaire. La réponse définitive sera donnée ce mercredi sur la pelouse du Mercedes-Benz Stadium.