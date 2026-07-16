Mondial 2026 : Comment Thomas Tuchel s’est sabordé face à l’Argentine

Il y a des défaites honorables, et il y a des naufrages tactiques que l’on s’inflige soi-même. En s’inclinant 2 à 1 face à l’Argentine en demi-finale du Mondial 2026, l’Angleterre n’a pas seulement perdu contre un génie nommé Lionel Messi ; elle a surtout payé le prix fort d’un coaching frileux et catastrophique signé Thomas Tuchel. Alors que les Three Lions avaient fait le plus dur en ouvrant le score, le technicien allemand a choisi la peur plutôt que l’ambition, scellant l’élimination de son équipe.

Mondial 2026 : L’erreur fatale, le sabordage du plan offensif

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Tout avait pourtant souri à l’Angleterre au retour des vestiaires de cette demi-finale du Mondial 2026. À la 55e minute, sur un excellent centre de Rogers, Anthony Gordon libérait les siens en ouvrant le score. Mais au lieu de capitaliser sur cette dynamique positive pour enfoncer l’Argentine, Thomas Tuchel a immédiatement choisi de reculer. Ce qui a suivi restera comme un cas d’école de « sabotage » tactique de la part du coach allemand.

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À la 72e minute de la demi-finale de la Coupe du Monde, le sélectionneur allemand a décidé de sortir le buteur Anthony Gordon, pour faire entrer un défenseur supplémentaire, Ezri Konsa. Dix minutes plus tard, la panique s’accentuait avec les entrées de Dan Burn et de Nico O’Reilly pour densifier un bloc devenu ultra défensif à cinq derrière. En effectuant ces changements très défensifs, le technicien allemand a envoyé un signal de faiblesse terrible à ses joueurs et au camp adverse.

Une demi-heure d’asphyxie et de punition logique

La punition a été immédiate et terrible. Durant les trente dernières minutes, il n’y avait plus qu’une seule équipe sur le terrain : l’Argentine. Privée de ses atouts offensifs et recroquevillée devant son but, l’Angleterre s’est condamnée à subir les vagues adverses sans aucun espoir de ressortir proprement le ballon.

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Sans aucune ambition offensive, l’arrière-garde britannique a fini par imploser sous la pression exercée par Lionel Messi et sa grinta collective. L’égalisation d’Enzo Fernández, suivie du but assassin en toute fin de match de Lautaro Martinez, ne sont que les conséquences logiques d’un plan de jeu qui a refusé le football dans une demi-finale de Mondial 2026.

Trop peu, trop tard : Le réveil tardif de Tuchel

Le comble de ce fiasco stratégique réside dans les derniers ajustements du sélectionneur de l’Angleterre. Ce n’est qu’après avoir encaissé le deuxième but argentin, à la 90e minute de jeu, que Tuchel s’est décidé à faire entrer ses cartouches offensives, Ivan Toney et Marcus Rashford.

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Une réaction désespérée et bien trop tardive. Ce sursaut d’orgueil et cette ambition, l’Angleterre aurait dû les afficher bien plus tôt pour tuer la rencontre. En choisissant de subir plutôt que de punir, Thomas Tuchel a trahi le talent exceptionnel à sa disposition, et cette frilosité lui coûte aujourd’hui une place historique en finale de Coupe du monde.