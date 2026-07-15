ASSE : Surprise ! Cathro a pris tout le vestiaire à contre-pied

‎Ian Cathro a envoyé un signal fort à son vestiaire dès le premier match de préparation de l’ASSE en bouleversant une hiérarchie que beaucoup pensaient immuable. Avec un choix annoncé à la dernière minute, l’entraîneur écossais impose déjà sa méthode et dessine les contours de son futur leadership.

‎ASSE : Un brassard qui change tout

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‎Le premier match de préparation de l’AS Saint-Étienne face à Biel-Bienne n’a pas seulement permis de retrouver les Verts sur le terrain. Avant même le coup d’envoi, un détail a retenu toute l’attention : Julien Le Cardinal est apparu avec le brassard de capitaine, alors que Gautier Larsonneur figurait bien dans le onze de départ. Beaucoup ont d’abord cru à une décision ponctuelle. La réalité est bien différente.

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‎Au micro de La Voix des Verts, le défenseur a révélé que cette nomination était destinée à durer. « J’ai appris que j’étais capitaine tout à l’heure. Il ne l’a pas annoncé non plus. Ça a duré deux minutes où il m’a expliqué pourquoi il m’a nommé capitaine cette année », a-t-il confié. Cette déclaration confirme que Ian Cathro a pris une décision mûrement réfléchie, sans communication préalable auprès du groupe, créant ainsi un véritable effet de surprise dans le vestiaire.

‎Ian Cathro impose déjà sa propre hiérarchie

‎Ce choix n’est pas anodin. Depuis son arrivée, Ian Cathro cherche à façonner une équipe à son image. En désignant un défenseur central plutôt que le gardien de but comme capitaine, le technicien écossais applique une vision que partagent de nombreux entraîneurs. Un joueur de champ échange plus facilement avec l’arbitre, organise ses partenaires au cœur de l’action et reste constamment connecté au banc.

‎Cette décision intervient également dans un contexte particulier. Quelques instants avant la rencontre, les Green Angels avaient déployé une banderole invitant Gautier Larsonneur à abandonner le brassard. Rien n’indique que cette initiative des supporters ait influencé le coach, mais le calendrier ne manque pas d’alimenter les discussions. Une chose est certaine : Cathro a préféré suivre sa propre conviction plutôt que céder aux habitudes installées.

‎Le Cardinal refuse de changer malgré son nouveau statut

‎Depuis son arrivée dans le Forez à l’hiver 2026, Julien Le Cardinal s’est progressivement imposé comme un élément respecté du groupe. Son calme, son expérience et sa capacité à communiquer ont rapidement séduit le staff. Ce brassard apparaît finalement comme la reconnaissance d’un leadership déjà présent, mais jusque-là plus discret. ‎L’intéressé, lui, refuse de transformer cette promotion en changement de personnalité.

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Toujours auprès de La Voix des Verts, il a expliqué : « Déjà de la responsabilité. Je pense que je vais essayer de ramener ce que j’ai ramené même sans le capitanat. Je resterai le même. » Il a poursuivi : « On va avoir peut-être un peu plus de responsabilités, mais ça ne va pas changer grand-chose à ma personnalité et à mon comportement dans la vie de tous les jours et au sein du groupe. » Un discours sobre, fidèle à l’image qu’il renvoie depuis plusieurs mois.

‎Un pari audacieux qui peut relancer les Verts

‎Le brassard ne garantit évidemment ni les victoires ni une montée au classement. En revanche, il constitue souvent un puissant symbole. En choisissant Le Cardinal, Ian Cathro envoie un message à l’ensemble de son effectif : les statuts passés ne protègent personne et seule la confiance de l’entraîneur fait désormais référence.

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‎Cette nouvelle organisation pourrait renforcer la cohésion du groupe si chacun adhère rapidement à cette hiérarchie. À l’inverse, elle exigera une excellente gestion humaine pour éviter que certains cadres ne vivent ce changement comme un déclassement. La manière dont Larsonneur accueillera cette décision sera également observée avec attention dans les prochaines semaines.

Un choix risqué, mais cohérent

‎Ian Cathro prend un risque calculé. Modifier le capitanat dès les premiers jours n’est jamais une décision anodine, surtout dans un club où chaque détail est scruté par les supporters. Pourtant, ce type d’initiative traduit une volonté claire : construire un projet sans subir le poids des habitudes. ‎Le profil de Julien Le Cardinal semble correspondre à cette ambition. Son influence naturelle, son discours mesuré et son expérience peuvent offrir davantage de stabilité à un groupe appelé à se reconstruire.

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Le plus intéressant reste toutefois la méthode employée. En annonçant sa décision seulement quelques minutes avant le match, Cathro a évité les débats interminables et montré qu’il assume pleinement ses responsabilités. Une approche directe qui pourrait rapidement devenir la marque de fabrique du nouvel entraîneur stéphanois, à condition que les résultats sportifs viennent désormais conforter ce premier choix fort.