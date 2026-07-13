France VS Espagne : Un choc aux airs de revanche en demi-finale

Le Met Life Stadium de New York accueillera ce mardi 14 juillet 2026 à 21h00 (heure française) la première demi-finale de la Coupe du monde entre la France et l’Espagne. Ce duel au sommet s’inscrit dans la continuité des grandes confrontations récentes entre les deux nations, avec un enjeu clair : une place en finale mondiale. Pour le groupe de Didier Deschamps, l’objectif est double, puisqu’il s’agit également de briser une dynamique défavorable face à la Roja dans les tournois majeurs.

Le précédent de l’Euro et l’historique récent

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Cette rencontre prend la forme d’un remake direct de la demi-finale de l’Euro 2024 ainsi que de la finale de la Ligue des Nations 2021. Les derniers affrontements à élimination directe ont régulièrement tourné à l’avantage des Espagnols, laissant aux Bleus un sentiment d’inachevé et une revanche claire à prendre sur le terrain. Du côté espagnol, la confiance est de mise.

L’ailier Lamine Yamal s’est d’ailleurs montré très serein dans ses déclarations juste après la qualification contre la Belgique : « Nous avons battu la France lors de nos deux dernières rencontres. Si la France doit craindre quelqu’un, c’est nous (…) On verra bien ce qui se passera, mais on n’a pas peur. » cela montre clairement la certitude affichée par le génie espagnol en vu de cette demi finale face aux Bleus . (Selon L’Equipe)

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Pour la France, l’enjeu psychologique est majeur. Une nouvelle défaite face à la Roja scellerait un constat difficile : celui d’une incapacité chronique à dominer le collectif espagnol dans les matchs à haute tension. À l’inverse, un succès français validerait la supériorité du bloc de Deschamps et confirmerait sa maturité face à sa bête noire récente. Si l’Espagne l’emporte elle jouera sa deuxième finale de coupe du monde, et confortera encore plus le statut de la Roja comme une équipe de référence sur l’échiquier mondial.

Les clés tactiques de l’affrontement

Sur le plan du jeu, l’opposition de styles sera totale. Le staff tricolore devra trouver les clés pour contrecarrer le milieu de terrain espagnol, régulé par Rodri qui a confirmé face aux Diables rouges son excellent mondial, la capacité des bleus à bloquer les ailes et notamment Yamal qui est capable d’éliminer en un contre un et distiller des caviars à Mikel Oyardzabal qui sera un danger permanent pour la paire William Saliba – Dayot Upamecano .

La paire défensive française, solide lors du quart de finale contre le Maroc et plus généralement depuis le début de cette coupe du monde, subira ici son test le plus exigeant face à une équipe qui n’a pas seulement des arguments offensifs, mais qui s’appuie aussi sur la meilleure défense du tournoi avec seulement un but encaisse par Charles De Ketelaere face à la Belgique de Rudi Garcia.

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La France répondra avec ses propres forces : Premièrement le retour pressenti D’Aurélien Tchouameni au milieu de terrain malgré la très bonne prestation de Manu Koné face au Maroc. La Paire Rabiot Tchouaméni devra se faire respecter face aux milieux de terrain espagnol un milieu de terrain athlétique qui pourra bouger sur le plan physique les espagnols.

Et une animation offensive avec les quatre fantastiques capables de punir les moindres espaces laissés sur les transitions sera un élément majeur à mettre en lumière. La capacité des Bleus également à maintenir leur sérénité collective, même sous la pression du pressing espagnol, déterminera l’issue de cette demi-finale.

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Si les Bleus de Didier Deschamps sorte vainqueur de ce duel ça sera leur troisième finale de Coupe du monde de suite après celle de 2022 et de 2018 , la dernière nation qui à pu réaliser cet exploit c’est bien évidement le Brésil avec ces 3 finales 1994, 1998, 2002.