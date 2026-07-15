Coupe du Monde 2026 : Les prix indécents des billets pour la finale

La perspective de voir l’Espagne affronter le vainqueur du choc Argentine vs Angleterre ce dimanche déchaîne évidemment les passions, mais suscite également une immense colère parmi les supporters. À l’approche de cette grande finale, le marché de la billetterie à subit une inflation terrifiante pour atteindre des sommets d’indécence. L’accès a cet évènement planétaire est désormais devenu un privilège réservé à une élite financière, excluant de fait le public populaire qui fait d’ordinaire l’âme de cette compétition.

Le billet le moins cher au prix fort

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Pour espérer s’installer tout en haut des tribunes du stade de New York, dans les catégories les plus modestes, il faut désormais débourser la somme astronomique de 4 450 €. Un tarif de départ totalement absurde pour un siège offrant une vue lointaine, qui équivaut pour beaucoup à plusieurs mois de salaire. La FIFA et les plateformes officielles de revente légale sont vivement critiquées pour avoir laissé s’installer cette spéculation sauvage, transformant un événement populaire en un produit de luxe inaccessible au commun des mortels. (Selon l’Equipe)

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188 803 € pour une place VIP : La folie des grandeurs

Mais le véritable vertige saisit les observateurs à la lecture des tarifs des places les plus huppées. Pour suivre la rencontre depuis les loges les plus exclusives ou au plus près de la pelouse, certains billets s’échangent à des tarifs stratosphériques, culminant à 188 803 €. Ce montant astronomique intègre des prestations de très haut standing, mais il illustre la dérive cupide d’un football à deux vitesses. À ce prix-là, la finale ne se contente plus de battre des records d’audience ; elle devient le symbole d’une déconnexion totale entre les instances dirigeantes et la réalité des amoureux du football. (Selon L’Équipe)

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