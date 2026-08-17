Mercato : Urgent ! Cristiano Ronaldo annonce sa retraite !

Le monde du football retient son souffle. Dans un entretien exclusif accordé au magazine Vogue, la légende portugaise Cristiano Ronaldo a fait une annonce retentissante quant à la fin de sa carrière. À 41 ans, l’attaquant star d’Al-Nassr a laissé entendre que la saison à venir marquerait son ultime chapitre sur les terrains professionnels, avant de tirer définitivement sa révérence.

Cristiano Ronaldo : « Je vais laisser un héritage spectaculaire »

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Au cours de cet entretien, le quintuple Ballon d’Or s’est exprimé avec sérénité sur l’échéance inéluctable qui l’attend. Sans détour, le portugais a officialisé ce que de nombreux observateurs redoutaient : « C’est probablement ma dernière année de football et je vais laisser un héritage spectaculaire », a-t-il déclaré dans les colonnes de Vogue.

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Interrogé sur sa future vie de retraité des terrains, l’ancien attaquant du Real Madrid et de Manchester United a confié aborder cette transition avec enthousiasme. Loin de redouter le vide laissé par le football de haut niveau, le Portugais a évoqué plusieurs pistes pour occuper son quotidien, citant notamment sa passion grandissante pour le padel ainsi que son goût prononcé pour les voyages en famille. Cristiano Ronaldo estime disposer de suffisamment de projets personnels et entrepreneuriaux pour aborder ce nouveau chapitre de vie en toute tranquillité.

Le cap mythique des 1 000 buts en ligne de mire

Si la fin de sa carrière approche à grands pas, l’icône portugaise n’en demeure pas moins guidée par sa quête insatiable de records. Pour ce qui s’annonce comme son dernière exercice, Cristiano Ronaldo s’est fixé un ultime défi individuel monumental : atteindre la barre mythique des 1 000 buts en carrière officielle.

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Proche de l’exploit inédit dans l’histoire du football moderne, l’attaquant compte bien faire trembler les filets tout au long de la saison pour réaliser l’impensable avant de raccrocher ses crampons.

Un dernier défi collectif majeur avec Al-Nassr

Au-delà des accomplissements personnels, le quintuple vainqueur de la Ligue des Champions nourrit une ambition collective intacte avec son club. Depuis son arrivée en Arabie saoudite, le bilan comptable d’Al-Nassr en termes de titres reste en demi teinte par rapport aux attentes de la direction saoudienne avec :

1 Coupe arabe des clubs champions remportée.

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1 titre de champion d’Arabie saoudite glané la saison dernière.

Face à ce bilan collectif contrasté sur la scène nationale et continentale, le capitaine d’Al-Nassr aborde cette saison avec une détermination décuplée. Son objectif prioritaire reste de guider le club d’Al Nassr un maximum de trophées sur tous les tableaux. Enrichir l’armoire à trophées du club saoudien constituerait la conclusion parfaite pour une carrière légendaire qui aura marqué à jamais l’histoire du football.