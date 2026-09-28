Belgique-France : Duel décisif pour la première place du groupe A1

La France a rendez-vous avec la Belgique ce soir à Bruxelles pour son deuxième match de la Ligue des nations. Sans Kylian Mbappé, les Bleus de Zinédine Zidane devront se défaire du piège tendu par les Diables Rouges de Mark van Bommel.

Que faut-il savoir avant le choc Belgique-France ?

L’équipe de France de Zinédine Zidane a bien commencé son parcours de Ligue des nations en s’imposant 1-0, vendredi dernier, face à la Turquie. Malgré ce succès, le sélectionneur des Bleus a dû déplorer la blessure de son meilleur buteur, Kylian Mbappé. Auteur du seul but de la partie, l’attaquant madrilène s’est blessé au genou au moment de marquer son 67e but en sélection. Le forfait du capitaine tricolore pour le reste du rassemblement risque de faire défaut à l’attaque française.

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De son côté, la Belgique a disposé facilement de l’Italie 2-0, grâce à des buts inscrits par Dodi Lukebakio et le Parisien Mika Godts. Tout comme son homologue français, le nouveau sélectionneur des Diables Rouges, Mark van Bommel, entame son règne par une victoire. L’ancien entraîneur de Wolfsburg avait succédé à Rudi Garcia, quelques semaines après leur élimination face à l’Espagne en quart de finale de la Coupe du monde.

Avant cette rencontre décisive pour la première place du groupe A1, la France reste sur une série de cinq victoires consécutives contre la Belgique. On se remémore notamment la remontada exceptionnelle (3-2) des Bleus, le 7 octobre 2021. Cette rencontre avait eu lieu en demi-finale de la Ligue des nations, remportée cette année-là par l’équipe de Didier Deschamps.

Qu’a déclaré Zinédine Zidane avant le choc de la soirée ?

Présent en conférence de presse ce dimanche 27 septembre, le sélectionneur des Bleus, Zinédine Zidane, s’attend évidemment à un « match difficile » face à la Belgique. L’ancien entraîneur madrilène en a profité pour encensé son futur adversaire : « C’est une très belle équipe. Elle a fait une très, très belle Coupe du monde, elle a de grosses individualités et un gros collectif. »

L’ancien meneur de jeu de la Juventus a également détaillé le style de jeu jugé rugueux de son homologue néerlandais : « On n’avait pas tout à fait le même style, confie ’’Zizou’’. C’est plutôt lui qui me chargeait. Mais j’aimais bien son style avec du caractère sur le terrain. J’aime bien ce genre de joueurs, mais quand je les ai avec moi. »

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Seulement trois jours après s’être défait des Turcs de Vincenzo Montella, le champion du monde 1998 compte faire tourner son équipe ce soir : « Des changements, il va y en avoir. Combien ? Vous le verrez demain. On savait qu’on aurait quatre matches en si peu de temps. On va faire tourner un petit peu », affirme-t-il, en laissant toutefois planer le suspense sur les joueurs concernés.

En l’absence de Kylian Mbappé, plusieurs options s’offrent à Zinédine Zidane pour suppléer la star tricolore : La première se nomme Estéban Lepaul ; le buteur rennais pourrait fêter sa deuxième apparition sous le maillot bleu-blanc-rouge par une titularisation. Ensuite, comme au PSG, Désiré Doué pourrait éventuellement occuper le poste d’avant-centre. Dernière option : laisser Ousmane Dembélé à la pointe de l’attaque et aligner sur le côté gauche un certain Bradley Barcola.

Quels sont les mots de Mark van Bommel avant d’affronter le double champion du monde ?

Face à la France, le sélectionneur néerlandais, Mark van Bommel, a l’intention de réitérer la très bonne performance réalisé à Rome : « Nous voulons jouer à chaque fois comme nous avons joué en Italie, affirme l’ancien milieu défensif du PSV. Nous voulons aussi dominer contre la France, pour récupérer le ballon rapidement. Ce sera plus difficile que contre l’Italie, mais l’idée reste la même. »

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Le technicien néerlandais n’a pas manqué de vanter les qualités de Zinédine Zidane : « Oui, c’est spécial d’entraîner un match contre une telle personne. Il a été un footballeur exceptionnel et j’ai joué contre lui une fois, avec le Barça contre le Real. Il a aussi beaucoup gagné en tant qu’entraîneur. »

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Au sujet de l’absence du numéro 10 Français, Mark van Bommel s’est dit « désolé » de ne pas voir jouer l’un des « meilleurs footballeurs ». Même sans leur meilleur atout offensif, le visage de la France ne changera pas aux yeux des Belges : « Bien sûr, ça change un peu la donne, sans Mbappé. Mais ils ont toujours beaucoup de qualités. Doué, Barcola, Dembélé. En termes de style de jeu, ça ne changera pas grand-chose pour la France », a confié Timothy Castagne en conférence de presse.

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Cette affiche Belgique-France s’annonce comme le match à ne pas manquer de cette première semaine de Ligue des nations. Victorieuses lors de leur entrée en lice, les deux nations doivent maintenant se départager au classement. Laquelle des deux équipes prendra le meilleur sur l’autre ? Réponse ce soir à 20h45 sur TF1.