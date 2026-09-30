Accueil - OGC Nice - OGC Nice : Fournier revient sur l’échec de Lucas Da Cunha au Gym

Lucas Da Cunha a connu un parcours particulier lors de son passage à l’OGC Nice en 2020. À 26 ans, le capitaine de Côme retrouve les Bleus après avoir quitté le Gym en janvier 2023 et Julien Fournier, alors directeur du football du Gym garde le souvenir d’un potentiel qui n’avait pas été pleinement exploité sur la Côte d’Azur.

OGC Nice : Pourquoi Lucas Da Cunha n’a-t-il pas réussi à s’imposer ?

Selon Sport, qui a rapporté les propos de Julien Fournier tenus dans un entretien avec L’Équipe, Lucas Da Cunha n’avait pas réussi à intégrer durablement le groupe professionnel niçois. Recruté en 2020 en provenance de Rennes, alors qu’il avait 19 ans et évoluait encore comme ailier, le joueur avait ensuite été prêté à Lausanne puis à Clermont.

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À son retour à Nice en 2021, Da Cunha n’a pas obtenu la place espérée dans le groupe. Julien Fournier, alors directeur du football du Gym, a estimé que l’entraîneur devait aussi savoir identifier et développer le potentiel d’un jeune joueur. « Soit vous avez un entraîneur capable d’identifier un potentiel avec l’envie de le développer, soit vous avez un entraîneur qui a une vision beaucoup plus court-termiste », a expliqué l’ancien dirigeant. À cette période, Christophe Galtier était l’entraîneur de l’OGC Nice. Fournier considère que l’échec ne peut pas être imputé au joueur : « L’échec est la responsabilité du club, pas de Lucas, un garçon talentueux avec une bonne humilité. »

Comment Lucas Da Cunha a-t-il vécu sa dernière période à Nice ?

L’été 2022 a constitué une nouvelle étape difficile pour Da Cunha. Le milieu offensif pensait rejoindre le FC Lorient, mais le transfert a échoué à la clôture du mercato après l’envoi trop tardif des documents. Il est alors resté à Nice et a effectué la présaison à l’écart du groupe professionnel.

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Morgan Schneiderlin, lui aussi concerné par cette mise à l’écart, a raconté cette période dans L’Équipe. « Lucas et moi, on a été à la cave toute la pré-saison, c’était un vrai loft », a témoigné l’ancien international français. Le joueur se posait alors beaucoup de questions, mais continuait de participer aux séances individuelles, de courir et de travailler. Schneiderlin a retenu son attitude dans cette période : « Ce que j’ai toujours aimé chez lui, c’est qu’il n’a jamais lâché. » Da Cunha a finalement quitté Nice quelques mois plus tard, en janvier 2023.

Comment Côme a-t-il changé le parcours de Lucas Da Cunha ?

Après son départ de l’OGC Nice, Da Cunha a rejoint Côme en Italie, où il a rapidement trouvé un environnement favorable à son développement. Sous les ordres de Cesc Fabregas, le Français a progressivement pris une place importante dans l’équipe avant de devenir capitaine. À Côme, Da Cunha a pu exploiter davantage ses qualités et s’installer dans un rôle central. Son parcours l’a finalement conduit jusqu’à l’équipe de France, avec une première apparition contre la Belgique ce 28 septembre.

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Cette convocation met un terme à son passage difficile sur la Côte d’Azur. Désormais international français, Julien Fournier estime que le club avait entre ses mains un talent qui n’a pas été suffisamment accompagné. Pour Da Cunha, la suite de son parcours s’écrit désormais loin du Gym, avec l’objectif de s’installer durablement chez les Bleus.