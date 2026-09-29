Belgique-France : Les Bleus s’imposent de justesse à Bruxelles (0-1)

La France s’est imposée au bout du suspense, 1-0, face à la Belgique pour son deuxième match de Ligue des nations. Dominateurs, les Bleus ont réussi à percer le verrou belge grâce à leur maître à jouer, Michael Olise.

Comment la France est-elle parvenue à battre la Belgique ?

En conférence de presse d’avant-match, Zinédine Zidane avait promis de remanier son onze de départ ; ce dernier a tenu sa promesse. À l’exception de Maxence Lacroix et de Mike Maignan, aucun des autres joueurs titulaires face à la Turquie, vendredi dernier, ne figurait dans le onze de départ.

La France domine les débats dès l’entame et est même tout proche d’ouvrir le score par l’intermédiaire de Désiré Doué ; la frappe puissante du Parisien s’échoue sur la barre de Senne Lammens (11e). Quelques minutes plus tard, les Bleus se procurent une immense triple occasion : sur un coup franc de Maghnes Akliouche mal repoussé par Lammens, Estéban Lepaul reprend le ballon, mais trouve les pieds du portier belge. Pierre Kalulu tente sa chance de loin, mais voit son tir être repoussé par Roméo Lavia sur sa ligne.

À voir

Turquie-France : Après deux mois d’attente, l’ère Zidane démarre enfin

Lire aussi : Belgique-France : Duel décisif pour la première place du groupe A1

Au retour des vestiaires, les Bleus s’essayent par deux fois, d’abord par Lucas Da Cunha puis par Doué, mais les tentatives françaises trouvent soit le poteau (53e), soit butent encore sur un Lammens des grands soirs (55e). À la 71e minute, les Diables Rouges, jusque-là inexistants, sont tout proches de réaliser le hold-up parfait, mais Mike Maignan se montre à son tour décisif devant Dodi Lukebakio.

À l’approche du dernier quart d’heure, Zinédine Zidane décide de faire rentrer Ousmane Dembélé, Rayan Cherki, mais surtout Michael Olise, un choix qui va très vite s’avérer payant. En effet, à la 88e minute de jeu, l’attaquant bavarois se joue de toute la défense belge pour ensuite tromper un Lammens jusque-là imbattable. La France s’impose logiquement, 1-0, face à de timides Diables Rouges.

Quels ont été les mots de Zidane après ce succès convaincant en terre belge ?

Après la très belle prestation collective de son équipe, dans des propos relayés par le média L’Équipe, le sélectionneur tricolore, Zinédine Zidane, n’a évidemment retenu que du positif : « Je suis très satisfait de ce que l’équipe a fait et pas qu’avec le ballon. On a été très bons partout, dans notre pressing. On avait mis des choses en place face à une belle équipe de Belgique, on a été courageux, on n’a pas eu peur d’aller dans le camp adverse. C’est ce qui me plaît », a-t-il déclaré en conférence de presse d’après-match.

À voir

Pays-Bas ‑ Allemagne : Pas de vainqueur dans le duel Xavi/Klopp

L’ancien entraîneur du Real Madrid a, sans surprise, constaté une légère baisse de régime de ses joueurs en seconde période : « On a peut-être un petit peu baissé en deuxième mi-temps où l’on a eu quelques petites difficultés, mais c’est logique. On a fait neuf changements », a-t-il toutefois rappelé aux journalistes.

Lire aussi : Belgique-France : heure, chaîne et la Belgique de Mark van Bommel

Concernant la gestion de son groupe, l’ancien milieu offensif de la Juventus a ajouté : « Tout le monde se sent concerné, c’est ce que je veux pour mon équipe. Je ne veux pas prendre des joueurs pour ne pas les faire jouer. Tout le monde doit se dire qu’il doit amener quelque chose à un certain moment », confie le champion du monde 1998.

À voir

Allemagne‑Grèce : Battus par la Grèce, la Mannschaft n’y arrive pas

Dominateur tout au long de la rencontre, le technicien français assure que son équipe méritait amplement les trois points : « Je pense qu’on a été dominateurs, et c’est plutôt logique sur l’ensemble du match. On a été méritants sur l’ensemble du match et à la fin, on arrive à marquer ce but qui aurait pu arriver de l’autre côté, parce qu’ils ont eu deux ou trois occasions. Mais avec notre match, on méritait vraiment ce petit but. »

En l’absence de Kylian Mbappé, Michael Olise est-il l’homme providentiel des Bleus ?

Auteur de l’unique but de la rencontre à Bruxelles, Michael Olise a mis tout le monde d’accord. Remplaçant au coup d’envoi, le virevoltant ailier droit a su apporter toute sa créativité et sa justesse technique dès son entrée en jeu, permettant à son équipe d’enfin percer le verrou belge. À l’image de Kylian Mbappé face aux Turcs, l’ancien joueur de Crystal Palace a endossé, à son tour, le costume de héros.

Lire aussi : Turquie-France : heure, chaîne et compos du premier match de Zidane

Le numéro 11 français a été grandement salué par son coach à l’issue du match : « C’est un talent pur. J’aime ce type de joueur. Il veut faire plaisir quand il joue, mais pas que ça. Il sent le foot, il sent les coups, il sait à quel moment il faut y aller, à quel moment il faut tempérer. Je suis content d’être à ses côtés, de le voir jouer comme ça », a confié « Zizou » au sujet d’Olise.

À voir

Belgique-France : Duel décisif pour la première place du groupe A1

En seulement 27 sélections, le natif de Londres totalise déjà 8 buts et 9 passes décisives sous le maillot bleu-blanc-rouge. Auteur d’un Mondial plus que réussi, Michael Olise est devenu l’un des joueurs incontournables de la sélection en si peu de temps.

Lire la suite sur le football mondial :

Équipe de France : Mbappé quitte les Bleus, Zidane confirme

À voir

Turquie-Italie : Avant la France, la Nazionale écrase la Turquie (1-4)

Équipe de France, PSG : Froid confirmé entre Dembélé et Mbappé

Solide vainqueur de la Belgique hier soir, la France s’empare de la première place de son groupe avec trois points d’avance sur son adversaire du soir. Les Bleus ont maintenant l’objectif de réaliser la passe de trois ce vendredi face à l’Italie, pour le retour du Ballon d’or 1998 au Stade de France.