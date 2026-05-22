Arabie Saoudite : Urgent ! Al Nassr remporte le titre !

C’est désormais officiel, Al Nassr remporte la Saudi Pro League avec deux points d’avance seulement sur son dauphin, Al Hilal. Le club retrouve enfin le trophée 7 années après l’avoir soulevé pour la dernière fois.

Al Nassr : Le pari Cristiano Ronaldo gagnant

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Quand Cristiano Ronaldo signe en Arabie Saoudite en janvier 2023, tout le monde l’a pris pour un fou, mais personne ne connaissait le projet réel. Aujourd’hui, trois années plus tard, le pari qui avait été tenté de faire gagner le titre à Al Nassr est réussi après une seconde partie de saison exceptionnelle.

Mené de 7 points par Al Hilal au mois de janvier, les « 4 Fantastics » Ronaldo, Félix, Mané et Coman ont décidé de montrer un nouveau visage, et sous la direction de Jorge Jesus, la remontée a été rapide avec un enchaînement de 16 victoires de suite, pour reprendre la tête et ne plus la quitter, et ce, jusqu’à aujourd’hui.

Le premier d’une prochaine série de titre ?

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Ce titre signifie aussi le premier titre de champion de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite depuis son arrivée dans le pays, mais aussi son premier trophée officiel depuis la Coppa Italia 2020-2021. Très certainement qu’avec ce titre de champion, ça sera le moment pour Cris et ses camarades d’aller gagner là où il a déjà échoué une fois, en l’occurrence en finale de coupe nationale et de supercoupe.

Avec la Coupe du Monde à désormais quelques semaines, les priorités changent pour le Portugais, qui n’a plus qu’un objectif : remporter le seul trophée qu’il lui manque avec son pays. Et si, cette fois-ci, c’était la bonne ? En pleine forme, double buteur à 41 ans lors de la dernière journée, dont un coup franc en position excentrée magnifique, peut-être que l’on n’a jamais vu Cristiano aussi prêt pour un Mondial.

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Désormais la saison terminée, il ne faut que saluer la performance des hommes de Jorge Jesus, mais aussi leur ténacité et leur envie de gagner, qui aura fait la différence à la fin.