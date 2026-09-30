Accueil - Mercato OM - OM : Genesio face à un nouveau casse-tête avant la reprise

L’OM ira affronter Troyes le 11 octobre prochain. Mais avant ce choc, Bruno Genesio doit composer avec un effectif décimé par des blessures. La trêve internationale a sérieusement compliqué ses plans.

OM : Une trêve cauchemardesque pour Bruno Genesio

En arrivant à l’Olympique de Marseille, Bruno Genesio s’attendait à perdre plusieurs cadres cet été. Mais comme l’indique RMC Sport, le technicien français ne s’imaginait pas terminer le mercato sans la moindre arrivée. Il a assisté impuissant aux départs de onze joueurs sans obtenir une recrue pour compenser ces pertes.

Bruno Genesio a ainsi entamé la saison 2026-2027 avec un groupe restreint. Et le résultat ne s’est pas fait attendre. L’OM a concédé quatre défaites de suite près cinq journées de Ligue 1. Sans parler de la claque reçue en Turquie face à Beşiktaş (4-1) en Ligue Europa. Les Phocéens pointent actuellement à une honteuse 17e place du Championnat.

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La trêve internationale tombait donc à pic pour lMarseille afin de s’accorder un peu de répit et surtout régler quelques défaillances. Elle se transforme cependant en une véritable source d’inquiétude pour Bruno Genesio et son staff. L’entraîneur de l’OM voit ses internationaux se blesser au fur et à mesure que les jours passent.

L’hécatombe se poursuit à l’Olympique de Marseille

L’infirmerie de l’Olympique de Marseille, au lieu de se vider, a subitement accueillir de nouveaux patients. Derek Cornelius s’est blessé à la hanche lors d’un contact fortuit avec avec le Canada. Le verdict est implacable. Le défenseur canadien sera indisponible au moins trois mois.

L’autre motif d’anxiété concerne avec Amine Gouiri et Himad Abdelli. Les deux internationaux algériens se sont blessés avec leur sélection nationale. Le premier va manquer une semaine de compétition. Tandis que la durée d’indisponibilité du second devrait s’étendre sur quelques semaines.

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Le jeune Tadjidine Mahamadou s’est aussi blessé avec les U20 tricolores en fin de semaine dernière. Bruno Genesio se retrouve ainsi confronté à un casse-tête de premier ordre pour réinventer son onze de départ avant la reprise du championnat.

Quelques éclaircies bienvenues avant Troyes

Le tableau de cette coupure internationale n’est pas totalement sombre pour l’OM. Quelques signes positifs émergent de l’infirmerie. Le sélection du Maroc a offert un répit précieux en ménageant Nayef Aguerd pour la confrontation face au Lesotho.

Igor Paixao, touché au péroné, rassure sur son état de santé. Tout comme Amine Harit, dont la gêne musculaire ressentie face au PSG (1-2) ne nécessitera pas une absence prolongée selon Le Phocéen. Tochukwu Nnadi et Geoffrey Kondogbia avancent aussi à grands pas dans leur processus de réathlétisation.

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Bruno Genesio croise désormais les doigts pour que la fin de cette trêve épargne définitivement ses troupes. Le compte à rebours est lancé avant le choc contre Troyes, prévu le 11 octobre au stade de l’Aube. Le technicien de l’OM devra mobiliser toutes ses forces vives pour sortir de cette mauvaise passe.