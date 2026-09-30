FC Nantes : Dehmaine Tabibou rejoint l’équipe de France Espoirs

Les blessures d’Ethan Mbappé et de Senny Mayulu poussent le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs Gérald Baticle à appeler le milieu de terrain du FC Nantes Dehmaine Tabibou. Ce dernier va disputer les deux dernières rencontres avec les Bluets.

FC Nantes : Dehmaine Tabibou débarque chez les Bluets ?

Deux joueurs quittent les Bleuets. Ethan Mbappé et Senny Mayulu, tous deux blessés lors de la victoire de la France Espoirs contre l’Estonie, ne participeront pas aux deux prochains rendez-vous de la sélection face au Luxembourg et à la Suisse. Un joueur du FC Nantes est appelé en renfort.

La Fédération française de football a confirmé leur forfait ce mercredi et leur départ du rassemblement. Les deux joueurs vont désormais retrouver leur club respectif afin de passer des examens complémentaires. Cette double absence oblige Gérald Baticle à ajuster son groupe. Pour compléter son effectif, le sélectionneur des Espoirs a décidé de rappeler Dehmaine Tabibou.

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Le milieu de terrain du FC Nantes est attendu dans la soirée à Clairefontaine et vient ainsi renforcer une équipe qui doit encore disputer deux rencontres importantes dans cette fenêtre internationale. Le Nantais connaît les exigences du haut niveau chez les jeunes et arrive avec l’objectif de répondre aux besoins de la sélection.

Grosse inquiétude pour Mbappé et Mayulu ?

La rencontre face à l’Estonie avait bien commencé pour Ethan Mbappé. Le joueur de Lille connaissait notamment sa première titularisation avec l’équipe de France Espoirs. Il n’a cependant pas eu le temps de profiter longtemps de cette opportunité.

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Après seulement une douzaine de minutes, Mbappé a reçu un coup à la cheville alors qu’il tentait d’effectuer un centre. La douleur l’a contraint à quitter la pelouse. Gérald Baticle a alors fait appel à Jean-Mattéo Bahoya pour le remplacer.

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Le scénario s’est répété quelques minutes plus tard avec Senny Mayulu. Le milieu offensif du PSG a également été touché pendant cette première période. Incapable de poursuivre la rencontre, il a dû céder sa place à Noé Lebreton à la 41e minute. Les deux sorties ont modifié les plans du sélectionneur. Elles n’ont toutefois pas empêché les Bleuets de faire le nécessaire. La France s’est imposée 2 à 0.

Deux matchs encore au programme ?

Malgré ces forfaits, le rassemblement français n’est pas terminé. Les Bleuets doivent encore disputer deux rencontres. La première les opposera au Luxembourg, samedi 3 octobre. Trois jours plus tard, mardi 6 octobre, les hommes de Gérald Baticle affronteront la Suisse.

Ces deux matchs auront lieu au stade de la Source, à Orléans. L’objectif reste donc de poursuivre sur la dynamique créée par le succès obtenu en Estonie. Mais avant de penser à ces échéances, le staff français doit désormais gérer les conséquences de ces deux blessures.

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La situation médicale de Mbappé et Mayulu reste notamment à préciser. La FFF n’a pas communiqué la nature exacte des blessures ni la durée de leur indisponibilité. Les deux joueurs vont effectuer des examens complémentaires dans leurs clubs. Ces analyses permettront d’établir un diagnostic plus précis et surtout de déterminer la durée de leur absence.