Mondial 2026 : Cristiano Ronaldo lâche une bombe sur son avenir

Les minutes de Cristiano Ronaldo en Coupe du monde sont comptées. Le capitaine du Portugal a confirmé hier, en conférence de presse, qu’il disputait son dernier Mondial. Le rêve américain sera donc son dernier en sélection.

Mondial 2026 : « C’est ma dernière Coupe du monde »

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Comme souvent, toute l’attention médiatique s’est dirigée vers lui quand il a annoncé qu’il serait présent en conférence de presse avant le choc entre le Portugal et l’Espagne. Plutôt d’humeur taquine au moment de commencer à répondre aux premières questions, Ronaldo a défié un journaliste présent sur place. « Je te défie de poser une bonne question, puisque tu ne m’aimes pas », lui a-t-il lancé.

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Un chambrage de bon augure pour la suite de la conférence de presse. En effet, les questions posées ont été très bonnes, jusqu’à celle que l’on attendait, mais dont on redoutait tant la réponse, sur son avenir. L’attaquant d’Al-Nassr y a alors répondu : « C’est ma dernière Coupe du monde, mais j’espère que ce n’est pas mon dernier match. Je remercie Dieu pour ma vie. Si je gagne, je serai toujours Cristiano Ronaldo. Si je ne gagne pas, je serai toujours Cristiano Ronaldo ».

Une dernière danse possible face à l’Espagne

Après avoir glacé la salle de presse avec cette annonce, inattendue mais finalement inéluctable à 41 ans, « CR7 » pourrait vivre son dernier match face à l’Espagne ce soir. Ce serait alors son 27e en Coupe du monde. Un nouveau record de longévité que l’ex-attaquant du Real Madrid s’apprête à battre. Il aura également disputé six Mondiaux et aura marqué au minimum un but dans chacun d’entre eux. Stratosphérique.

Sans véritable favori sur le papier, cette affiche entre le Portugal et l’Espagne promet. Deux armadas offensives, deux milieux de terrain magiques et deux défenses de fer : c’est un choc au sommet qui aura peut-être raison de l’iconique numéro 7. Vainqueur de la Ligue des nations en 2025, la Seleção avait battu en finale la Roja aux tirs au but et Ronaldo avait marqué. Lamine Yamal et les siens sont prévenus.

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Le rendez-vous est fixé à 21 h, à l’AT&T Stadium de Dallas, pour la possible dernière danse de Cristiano Ronaldo dans la compétition. Même si ce serait la classe de conclure son histoire à Dallas, le football ne veut pas le voir partir.