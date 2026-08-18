Mercato Barça : Flick prend une décision forte pour Raphinha

C’est un symbole fort qui s’écrit du côté de la catalogne. Le FC Barcelone a officiellement confié le brassard de capitaine à Raphinha. Un événement marquant car il devient le tout premier joueur brésilien de l’histoire du club blaugrana à hériter du brassard de capitaine principal . Ni Romário, ni Rivaldo, ni Ronaldinho, ni Dani Alves n’avaient jusqu’ici occupé le premier rang de la hiérarchie officielle du capitanat. Cette décision sonne comme une évidence tant l’attaquant a su s’imposer par sa détermination et son leadership, aussi bien sur le terrain que dans l’intimité du vestiaire.

Une saison 2024-2025 stratosphérique pour porter le Barça

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Cette nomination vient récompenser une trajectoire exceptionnelle. Lors de l’exercice 2024-2025, le Brésilien a littéralement porté l’attaque catalane sur ses épaules pour guider son équipe vers un triplé national . Auteur d’une saison énorme, il s’est affirmé comme l’un des joueurs les plus dévastateurs et décisive de la planète.

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Sévèrement critiqué à ses débuts puis poussé par une régularité impressionnante, il a aligné des statistiques phénoménales en étant directement impliqué sur 61 buts, 38 buts et 23 passes décisives . Ces statistiques et son apport technique sur le terrain et le coté décisive dans les grands matchs lui a valu le titre individuel de meilleur joueur de LaLiga, tout en terminant au sommet des classements des buteurs et des passeurs de la Ligue des Champions.

Un volume de jeu XXL et le rouage essentiel d’Hansi Flick

Mais au-delà des statistiques, c’est l’attitude irréprochable du Brésilien qui a fini par emporter l’adhésion générale. Raphinha s’est imposé comme l’un des attaquants qui courent le plus en Europe, multipliant les pressings agressifs, les replis défensifs et les appels répétés dans le dos des défenses adverses.

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Cette générosité et cette grinta sans limite en ont fait le véritable chouchou du public barcelonais et surtout de son entraîneur, Hans Dieter Flick. Le coach allemand a trouvé en lui le joueur parfait complet sur la pelouse et la voix forte capable de motiver et d’emmener ses coéquipiers dans son sillage.

Un choix évident pour le vestiaire catalan

Au sein du groupe, la désignation de Raphinha s’est faite avec une clarté limpide. Son comportement exemplaire, sa grinta communicative et sa capacité à assumer ses responsabilités dans les moments de doute en ont fait un joueur respecté du vestiaire.

Après avoir longtemps lutté contre les doutes de la presse et du public à son égard et les rumeurs de transfert lors de ses premières saisons en Catalogne, l’ancien joueur de Leeds et de Rennes s’offre une revanche spectaculaire.

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En arborant désormais ce brassard historique, Raphinha ne valide pas seulement son statut de joueur important de son équipe : il confirme qu’il est désormais l’âme et le capitaine légitime du FC Barcelone.