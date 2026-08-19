Officiel : Patrick Vieira succède à Pape Thiaw au Sénégal

L’information a été rendue officielle hier soir par le biais d’un communiqué diffusé par la Fédération Sénégalaise de Football. L’ancien champion du monde 1998, Patrick Vieira, est nommé sélectionneur national des Lions de la Teranga, Il succède à Pape Thiaw. Cette venue marque l’arrivée d’un entraîneur porteur d’une toute autre vision que son prédécesseur, avec une manière de fonctionner radicalement différente qui promet d’apporter un souffle nouveau au sein de l’équipe nationale.

Un baptême du feu inédit à la tête d’une sélection

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Pour le technicien de 50 ans, cette nomination représente une grande première dans sa carrière d’entraîneur. Habitué au travail quotidien au sein des clubs, Patrick Vieira quitte l’univers des longues saisons à 50 matchs après des passages remarqués sur le banc de l’OGC Nice, de Crystal Palace en Premier League et de Strasbourg. La gestion d’une équipe nationale répond toutefois à des règles bien différentes de celles du quotidien en club.

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En sélection, le temps de préparation est considérablement réduit et les fenêtres internationales imposent une efficacité immédiate. La cohésion de groupe et la gestion humaine s’avèrent souvent bien plus cruciales que l’élaboration de schémas tactiques complexes. Pour réussir sa mission sénégalaise, l’ancien milieu de terrain de l’équipe de France devra avant tout bâtir un collectif soudé, créer un groupe qui vit bien et instaurer une culture de la gagne capable de surmonter la pression des grands rendez-vous qui à fait défaut au lion face à la Belgique notamment

CAN 2027 et Mondial 2030 : Des échéances capitales en ligne de mire

Le calendrier internationale de Patrick Vieira s’annonce particulièrement exigeante. La Fédération sénégalaise et tout un peuple attendent des résultats rapides ainsi qu’une continuité dans l’excellence au plus haut niveau. Le nouveau sélectionneur aura pour mission prioritaire de préparer les Lions pour deux rendez-vous majeurs du calendrier continental et international.

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Dans un premier temps, la Coupe d’Afrique des Nations 2027 représentera un test crucial où le Sénégal visera directement la victoire finale pour asseoir sa suprématie sur le continent africain. Dans un second temps, le cap sera mis sur la Coupe du Monde 2030, où l’objectif consistera à emmener la sélection au minimum en 8 ème de finale.

Un effectif XXL taillé pour les sommets

Pour mener à bien ce défi d’envergure, le technicien né à Dakar aura l’avantage de s’appuyer sur un réservoir de talents d’une densité rare. La sélection sénégalaise dispose d’un effectif de très haut niveau, composé de joueurs comme Pape Gueye , Koulibaly Mendy, Mané ou Lamine Camara tous habitué à jouer des matchs de très haut niveau en Ligue des Champions, Coupe du Monde, CAN et les plus grands championnats européens.

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Entre piliers d’expérience au leadership affirmé et jeunes pépites en pleine ascension, Patrick Vieira possède la matière première nécessaire pour construire une équipe dominante. Reste désormais à transformer cette somme d’individualités en une machine collective bien huilée. L’attente du peuple sénégalais est immense, mais le nouveau patron des Lions dispose de tous les atouts pour écrire l’une des plus belles pages de la sélection sénégalaise