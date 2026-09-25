Seul le PSG perd plus de joueurs que le RC Strasbourg pendant cette trêve internationale. Quatorze Strasbourgeois sont partis en sélection, et Hugo Oliveira ne dispose que d’une douzaine de professionnels à l’entraînement, sans gardien senior. Le Racing, 8e de Ligue 1 avec 7 points, a quitté septembre sur une défaite 2-1 au Paris FC.

Combien de joueurs du RC Strasbourg sont en sélection ?

Le décompte a été fait par Alsa’Sports le 24 septembre : 14 joueurs appelés, dont 7 en équipe A et 7 dans les sélections de jeunes, un record en Ligue 1 pour cette seconde catégorie. Le PSG en compte 16, Lille et Lyon 11. La moyenne des clubs de l’élite tourne autour de 7,8 joueurs.

Le recrutement de l’été du RC Strasbourg explique en partie ce chiffre. Le club a fait venir 17 joueurs âgés de 18 à 23 ans, dont beaucoup sont suivis par les sélections Espoirs. Diogo Sousa, Essugo, Høgsberg, Harder, Antwi, Amo-Ameyaw, Coulibaly et Oyedele figurent dans les listes de jeunes, selon le planning publié par le même média.

Chez les A, Gio Reyna enchaîne quatre matchs avec les États-Unis (Pérou, Chili, Mexique, Canada). Gessime Yassine et El Mourabet défendent les couleurs du Maroc face au Gabon le 25 septembre puis au Lesotho le 29. Filip Jørgensen est avec le Danemark, Nanasi avec la Suède, Jeyland Mitchell avec le Costa Rica.

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Que retenir de la défaite au Paris FC ?

Au stade Jean-Bouin, samedi 19 septembre, le RC Strasbourg a été mené dès la 18e minute sur un lob d’Ilan Kebbal. Pablo Pagis a doublé la mise à la 57e, pour son premier but en Ligue 1. La réduction du score est arrivée tard, sur un but contre son camp de Mbow à la 88e, d’après le compte rendu du Paris FC.

Les chiffres donnés par Alsa’Sports sont sévères : 0,23 but attendu pour Strasbourg contre 1,02 pour les Parisiens, et aucun corner obtenu. Hugo Oliveira n’a pas contesté la supériorité adverse, selon ses propos rapportés : « Paris a été meilleur que Strasbourg. C’est simple à dire : en première mi-temps, il y a eu beaucoup de différences », a déclaré l’entraîneur du RC Strasbourg. Il a aussi retenu la fin de match : « À la fin du match, on a lutté pour revenir et pour rendre nos supporters fiers. »

La rencontre a laissé des traces en dehors du terrain. Le match a été brièvement interrompu à cause de chants visant Liam Rosenior, l’entraîneur du Paris FC, qui a ensuite célébré la victoire devant le parcage alsacien. Selon RMC Sport, cité par Alsa’Sports, un rapport complémentaire du délégué permet à la commission de discipline de la LFP de se saisir du dossier. Aucune décision n’a été rendue à ce jour.

Quel bilan pour Strasbourg après cinq journées ?

Le Racing affiche 2 victoires, 1 nul et 2 défaites, avec 10 buts marqués et autant d’encaissés. Le début de saison a été marqué par un lourd 4-0 au Vélodrome lors de la première journée, avant un succès 6-2 à Troyes le 6 septembre et un nul 1-1 contre Monaco à la Meinau. Ce dernier match a eu une suite disciplinaire : Paris Brunner a été suspendu deux matchs ferme et deux avec sursis pour son geste envers les tribunes strasbourgeoises.

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Quand reprend le Racing ?

Le RC Strasbourg se déplace à Nice le dimanche 11 octobre à 15h00 pour la 6e journée, selon la programmation de la LFP. Le Racing recevra ensuite le PSG le samedi 17 octobre à 17h15, puis ira à Rennes le dimanche 25 octobre à 17h15. Trois semaines de travail en effectif réduit, puis un enchaînement exigeant pour un groupe très jeune.

Les écarts dans le haut du tableau sont à suivre sur le classement de la Ligue 1. La réception de Monaco était présentée dans notre avant-match AS Monaco – Strasbourg.