Accueil - As Monaco - AS Monaco – Strasbourg : Deux nouveaux absents pour Filipe Luis

L’AS Monaco se déplace à Strasbourg ce samedi à 17h15 pour la 4e journée de Ligue 1 avec deux absents supplémentaires. Filipe Luis a confirmé vendredi les forfaits de Jordan Teze et Mamadou Coulibaly, ce dernier étant touché plus sérieusement et appelé à manquer plusieurs semaines.

AS Monaco – Strasbourg : deux absents supplémentaires

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L’AS Monaco ne pourra pas compter sur Jordan Teze et Mamadou Coulibaly pour son déplacement à Strasbourg. Déjà confronté à plusieurs indisponibilités, le club de la Principauté devra encore composer avec un effectif diminué pour cette quatrième journée de Ligue 1.

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Jordan Teze, lui, avait déjà été touché lors de la rencontre à Paris. Malgré cette gêne, le défenseur était entré en jeu et avait « sacrifié pour l’équipe », selon les mots de Filipe Luis. Le joueur doit désormais observer une période de repos afin de soigner sa blessure. Son retour est envisagé après la prochaine trêve internationale. En attendant, l’AS Monaco devra donc faire sans lui à Strasbourg.

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Ansu Fati, qui n’est pas encore prêt, et Folarin Balogun, toujours en manque de rythme, ne seront pas non plus disponibles. Mohammed Salisu, de retour à l’entraînement collectif, reste également trop juste pour intégrer le groupe monégasque selon l’entraîneur en conférence de presse d’avant-match ce vendredi.

Mamadou Coulibaly touché plus sérieusement

La situation de Mamadou Coulibaly apparaît toutefois plus préoccupante. Le milieu de terrain se serait blessé après le match disputé au Parc des Princes lors de la précédente journée de Ligue 1.

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Filipe Luis a évoqué une blessure musculaire et prévenu que l’absence du joueur serait probablement plus longue que celle de Jordan Teze. « Ce sera sans doute un peu plus long », a expliqué l’entraîneur monégasque. Pour le joueur formé à l’AS Monaco, il s’agirait d’une lésion au quadriceps.