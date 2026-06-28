LOSC Mercato: Davide Ancelotti tient déjà sa première recrue

Fraîchement nommé sur le banc du LOSC, Davide Ancelotti est déjà actif sur le mercato estival. Le nouvel entraîneur du club lillois aurait notamment bouclé une première signature pour renforcer son effectif.

LOSC Mercato : Davide Ancelotti veut reconstruire son milieu de terrain

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Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions après avoir terminé à la troisième place de Ligue 1 durant la saison 2025-2026, le LOSC s’apprête à entamer un cycle historique avec Davide Ancelotti comme entraîneur. Alors que Bruno Genesio a choisi de ne pas prolonger l’aventure à Luchin, Olivier Létang et les décideurs lillois ont porté leur choix sur le fils de Carlo Ancelotti pour conduire l’équipe professionnelle.

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Pour lancer idéalement son mandat dans le nord de la France, le technicien italien serait sur le point de finaliser sa toute première recrue de cet été. Alors que la pépite Ayyoub Bouaddi est visée par plusieurs grands clubs fortunés comme le Paris SG, le Real Madrid, Manchester City et Manchester United, le LOSC veulent absolument apporter du sang neuf dans son entrejeu.

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Surtout que Nabil Bentaleb, libre en juin prochain, n’a toujours pas signé un nouveau bail à Lille, obligeant ainsi le club à anticiper un important renouvellement au milieu. En attendant, c’est le secteur offensif qui s’apprête à accueillir un nouvel élément.

Accord trouvé pour le crack turc Basar Onal

En effet, d’après les informations de RMC Sport, le LOSC serait très bien avancé dans les négociations pour s’attacher les services de l’ailier Basar Onal. Le président Olivier Létang serait parvenu à arracher un accord contractuel avec le joueur du NEC Nimègue. L’international turc, qui n’a pas été retenu pour la Coupe du Monde en Amérique, aurait été convaincu par le discours de Davide Ancelotti et Létang.

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Sous contrat en Eredivisie jusqu’en juin 2028, le virevoltant ailier de 21 ans sort d’un exercice 2025-2026 particulièrement séduisant. Il affiche une ligne de statistiques flatteuse avec 9 buts et 9 passes décisives en 34 rencontres toutes compétitions confondues. Sa qualité de percussion et sa créativité dans les petits espaces en font le profil idéal pour dynamiser l’attaque de Lille LOSC sur la scène européenne.

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De son côté, le club néerlandais réclamerait un chèque de 7 millions d’euros pour laisser partir Basar Onal. Un montant largement dans les cordes des finances du club lillois. Affaire à suivre…