Accueil - LOSC - Propriétaire du LOSC : Merlyn Partners, Létang et l’actionnariat

Le propriétaire du LOSC est Merlyn Partners, un fonds d’investissement de droit luxembourgeois qui a racheté le club à Gérard Lopez en décembre 2020. Son visage public est le financier Alessandro Barnaba. La gestion quotidienne revient à Olivier Létang, président-directeur général depuis l’arrivée du fonds.

Qui est le propriétaire du LOSC ?

La vente est finalisée le 18 décembre 2020. Merlyn Partners SCSp rachète la holding luxembourgeoise qui contrôle le club, d’après le cabinet Loyens & Loeff, qui a conseillé l’opération. Le prix n’a pas été rendu public. Selon Maxifoot, l’acheteur, Callisto Sporting, reprenait les 123 millions d’euros dus au fonds Elliott, plus 50 à 60 millions d’autres dettes.

Le montage passe par plusieurs sociétés. D’après une enquête publiée en décembre 2022 par la lettre Mod Operandi, LOSC Lille SA est détenu à 99 % par L Holding, elle-même contrôlée, via Lux Royalty, par Callisto Sporting. Merlyn Partners y est majoritaire, aux côtés de deux entités du Delaware liées à Elliott. Aucun changement d’actionnaire n’a été annoncé depuis.

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Les propriétaires successifs

Le club est privatisé au début des années 2000. En 2002, Francis Graille le cède à Luc Dayan et Michel Seydoux. Dayan part en 2004, et Seydoux devient actionnaire majoritaire, associé à Isidore Partouche. Il reste jusqu’en 2017, le temps de voir le doublé de 2011 et l’ouverture du stade Pierre-Mauroy.

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Gérard Lopez devient propriétaire du LOSC le 17 janvier 2017, après un rachat estimé à 130 à 140 millions d’euros par France Bleu et financé par le fonds américain Elliott. Les difficultés financières s’accumulent, et Elliott pousse à la vente fin 2020, au moment où l’équipe de Christophe Galtier file vers le titre.

Olivier Létang, l’homme fort du club

Ancien président du Stade Rennais et ancien directeur sportif du PSG, Olivier Létang dirige le club depuis décembre 2020 pour le compte du propriétaire du LOSC. Le club n’a pas de directeur sportif, le recrutement étant coordonné par Jérémie Colson. « Chez nous, il n’y a qu’une seule personne qui est en capacité d’avoir le verdict final sportif et économique », expliquait Létang au Petit Lillois en avril 2026.

Le 16 septembre 2026, la commission de discipline de la LFP lui a infligé 20 000 euros d’amende pour ses propos sur l’arbitre Éric Wattellier après LOSC-PSG (2-2).

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Un modèle fondé sur les ventes de joueurs

Le propriétaire du LOSC finance une large part du projet par le marché des transferts. Leny Yoro rejoint Manchester United en 2024 pour 62 millions d’euros. En 2025, Lucas Chevalier part au PSG pour 40 millions et Bafodé Diakité à Bournemouth pour 35 millions, tandis que Jonathan David s’en va libre à la Juventus.

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L’été 2026 bat les records. Ayyoub Bouaddi signe à Manchester City pour 95 millions d’euros, plus 5 de bonus, et Matias Fernandez-Pardo à Newcastle pour 60 millions, selon Le Petit Lillois, qui chiffre le solde du mercato à plus de 133 millions. Le 4 juin 2026, la DNCG n’avait pris aucune mesure contre le club, pour la quatrième saison de suite.

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Le LOSC est-il à vendre ?

En novembre 2024, Alessandro Barnaba expliquait dans un entretien à la Gazzetta dello Sport que son fonds investissait pour trois à cinq ans et que le moment était favorable à une vente, sans urgence. Olivier Létang a démenti quelques jours plus tard sur RMC : « Aujourd’hui, le club n’est pas en vente. » Au 4 octobre 2026, le propriétaire du LOSC n’a annoncé aucune cession.

Propriétaire du LOSC : les questions fréquentes

À qui appartient le LOSC ?

Le propriétaire du LOSC est le fonds luxembourgeois Merlyn Partners, via la société Callisto Sporting, depuis le 18 décembre 2020.

Qui est le président du LOSC ?

Olivier Létang, président-directeur général depuis décembre 2020.

Combien Merlyn Partners a-t-il payé le LOSC ?

Le prix n’a jamais été communiqué. L’acheteur a repris la dette due à Elliott, estimée à 123 millions d’euros par Maxifoot.

Le LOSC est-il à vendre ?

Aucune vente n’a été annoncée au 4 octobre 2026. Toute l’actualité du club est sur notre page LOSC.