Mercato LOSC : Davide Ancelotti attendu à Lille ce lundi !

Le LOSC tient son nouvel entraîneur. Après le départ de Bruno Genesio, Olivier Létang a choisi Davide Ancelotti. Le technicien italien de 36 ans est attendu à Lille en début de semaine.

Mercato LOSC : Davide Ancelotti présenté officiellement à la presse dès lundi

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D’après les informations relayées par le journaliste Sacha Tavolieri, Davide Ancelotti a conclu un accord total avec les dirigeants du LOSC pour devenir le nouvel entraîneur de l’équipe et arrivera dans le Nord de la France dès ce lundi. Le LOSC Lille s’apprête donc à officialiser l’arrivée de Davide Ancelotti à la tête de son staff technique.

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Le technicien italien, jusqu’ici adjoint de renom au Real Madrid, s’est définitivement entendu avec Olivier Létang pour endosser le rôle d’entraîneur principal et entamer son nouveau cycle dès le début de la semaine. Le futur entraîneur des Dogues n’a pas attendu son arrivée officielle à Lille pour se mettre au travail.

Le spécialiste mercato belge révèle en effet que le technicien italien serait déjà pleinement impliqué et investi dans la préparation de la saison prochaine, collaborant activement avec sa direction sur plusieurs dossiers stratégiques liés au recrutement estival du Lille LOSC.

Un staff élargi pour Davide Ancelotti

Successeur annoncé, pas encore officialisé, de Bruno Genesio au LOSC, Davide Ancelotti est attendu prochainement au Domaine de Luchin. Un staff sera composé à sa demande. L’Italien, actuel adjoint de son père Carlo Ancelotti avec la sélection brésilienne, est attendu en début de semaine à Lille.

Une conférence de presse, avec la présence du dirigeant lillois Olivier Létang, aura pour rappel lieu ce lundi 1er juin 2026 au cœur de l’auditorium du Domaine de Luhcin. Dans son communiqué, celui annonçant le départ de Bruno Genesio, le club français n’avait pas mentionné le cas de ses adjoints.

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Jérémy Bréchet devrait l’accompagner dans ses prochains défis, tandis que Dimitri Farbos a exprimé son envie d’être numéro 1. Qu’en sera-t-il dans l’autre sens ? Davide Ancelotti pourra, selon nos informations, s’appuyer sur un staff technique élargi à son arrivée chez les Dogues. L’identité exacte de ses membres reste encore à définir.

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Du côté de Botafogo, sa seule expérience en tant qu’entraîneur principal, il avait pris ses fonctions en étant accompagné par un trio : l’Italien Luca Guerra (37 ans), préparateur physique, ainsi que par ses adjoints Luis Tevenet (52 ans) et l’Anglais Andy Mangan (39 ans), qu’il avait rencontré au Pays de Galles lors de sa formation au métier d’entraîneur et avait failli faire venir au Real Madrid en 2024.