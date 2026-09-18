LOSC : Davide Ancelotti confirme deux forfaits avant l’OGC Nice

Les nouvelles sont plus ou moins bonnes pour le LOSC avant le choc face à l’OGC Nice en Ligue 1. Le coach lillois Davide Ancelotti a annoncé trois forfaits.

LOSC vs Nice : Davide Ancelotti privé de deux cadres ?

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Deux joueurs lillois sont out avant le déplacement sur la Côte d’Azur. Dimanche, le LOSC défie l’OGC Nice, selon le calendrier de Ligue 1. Le coup d’envoi retentira à 17h15 sur la pelouse de l’Allianz Riviera. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la cinquième journée de Ligue 1. Face à la presse, Davide Ancelotti a clarifié la situation de son effectif. L’entraîneur italien a listé les forces vives sur lesquelles il ne pourra pas compter.

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Lille domine actuellement le championnat de France. Le club nordiste occupe la première place grâce à un bilan comptable solide. Dix points accumulés en quatre matchs illustrent ce départ canon. Troisième victoire récente, aucun revers concédé : la dynamique lilloise impressionne. Mieux encore, la défense fait preuve d’une herméticité remarquable. Deux petits buts encaissés seulement scellent cette solidité collective. Les Dogues voyagent donc avec d’immenses certitudes tactiques.

Les Dogues prêts pour battre Nice ?

Les Lillois restent en effet sur une série impressionnante hors de leurs bases. Huit victoires d’affilée à l’extérieur témoignent de leur supériorité loin de leurs supporters. Un nouveau succès ce week-end leur permettrait d’égaler le record absolu de l’élite. Cette performance mythique appartient toujours à l’Olympique de Marseille, établie entre février et août 2009.

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L’adversaire niçois traverse un sale temps en ce début d’exercice. Lanterne rouge du classement, Nice stagne à la dix-huitième place avec seulement deux points au compteur. Face au LOSC, une nouvelle défaite semble inévitable pour les Aiglons. Pour ce choc, l’entraîneur du LOSC doit adapter ses plans tactiques. Davide Ancelotti enregistre officiellement deux forfaits pour ce déplacement.

Hamza Igamane et Tanguy Nianzou absents face à Nice ?

Hamza Igamane est encore à l’infirmerie. L’attaquant poursuit son protocole de soins. Il travaille à l’écart du groupe pour parfaire sa condition physique. Tanguy Nianzou est out. Le défenseur a reçu un choc durant la séance d’entraînement. Le staff médical préfère appliquer un principe de précaution.

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Ces contraintes n’intimident pas le technicien italien. Aucun autre joueur cadre ne manque à l’appel dans l’effectif nordiste. Les récents propos du coach confirment une gestion très prudente de ses hommes. Davide Ancelotti déclarait en conférence de presse ce vendredi : « Hamza Igamane ne s’entraîne pas avec le groupe, il s’entraîne en individuel… Tanguy Nianzou a pris un coup à l’entraînement et on ne prend pas de risque pour ce match-là. Ce n’est rien de grave, on va le récupérer durant la trêve. C’est dommage, car il était prêt et avait une bonne condition physique. On doit avoir un peu de patience. »