Accueil - LOSC - LOSC : Les nouvelles sont bonnes pour Hamza Igamane et Lille

Hamza Igamane a retrouvé le terrain d’entraînement du LOSC après neuf mois d’absence consécutifs à une rupture du ligament croisé antérieur du genou. L’attaquant marocain, aperçu ballon au pied à Luchin, n’est toutefois pas encore prêt à reprendre la compétition avec Lille.

LOSC : Hamza Igamane peut-il enfin entrevoir le bout du tunnel ?

La scène a forcément fait plaisir dans les rangs lillois. Selon une vidéo publiée par le LOSC sur ses réseaux sociaux, Hamza Igamane a retrouvé les terrains d’entraînement au domaine de Luchin. Il a même pu retoucher le ballon. Un petit geste en apparence, mais une étape importante pour un joueur qui n’a plus disputé de rencontre depuis plusieurs mois. Cette reprise reste néanmoins progressive.

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Lors de son point médical et sportif avant le déplacement à Nice, Davide Ancelotti avait expliqué que l’international marocain travaillait encore principalement à l’écart du groupe. « Hamza Igamane ne s’entraîne pas avec le groupe, il s’entraîne en individuel », précisait alors l’entraîneur lillois, tout en soulignant qu’il était positif de voir son attaquant retrouver le terrain.

Pourquoi son retour doit-il encore attendre ?

Igamane a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur lors de la finale de la dernière CAN, une blessure suffisamment sérieuse pour l’éloigner durablement des pelouses. Après une longue rééducation, le joueur a désormais franchi une nouvelle marche, mais cela ne signifie pas encore qu’il peut enchaîner les séances collectives et retrouver immédiatement la compétition.

Davide Ancelotti avait d’ailleurs décrit une situation intermédiaire, avec quelques séquences réalisées avec ses partenaires : « Il y a des petits moments où on l’intègre et c’est toujours bien pour un blessé ». Le LOSC semble donc privilégier une montée en puissance sans précipitation. Aucune date précise n’a été annoncée pour son retour en match, et son absence face à Nice confirmait que le chemin restait encore à parcourir.

Que peut apporter Hamza Igamane à l’attaque lilloise ?

Son retour pourrait pourtant offrir une solution supplémentaire à une attaque qui a dû composer sans lui pendant une longue période. Le Marocain possède un profil capable d’apporter de la vitesse, de la percussion et davantage de variété dans les derniers mètres. Lille peut déjà compter sur l’émergence d’Ueda, auteur de trois buts en quatre matches, mais le retour d’Igamane élargirait les possibilités offensives.

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Le LOSC doit également composer avec le départ de Fernandez-Pardo à Newcastle, tandis que la concurrence s’annonce forte dans le secteur offensif. Pour Igamane, l’objectif immédiat n’est donc pas de brûler les étapes, mais de retrouver progressivement les exigences du haut niveau. Après neuf mois loin de la compétition, chaque séance complète représente déjà une victoire discrète.

Et maintenant, combien de temps avant de le revoir en match ?

Le calendrier reste volontairement flou. Le fait que Igamane ait retrouvé le terrain constitue un signal encourageant, mais son intégration encore partielle au travail collectif rappelle qu’une reprise après une telle blessure se construit étape par étape. Il devra d’abord retrouver les sensations, puis l’intensité et enfin la capacité à répéter les efforts propres à un match de Ligue 1.

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Pour le LOSC comme pour le joueur, le principal enjeu est désormais de transformer cette reprise en retour durable. Le Marocain a manqué plusieurs mois de compétition et doit également retrouver son rythme avant de prétendre à une place dans le groupe. Après avoir longtemps regardé ses partenaires depuis l’infirmerie, Hamza Igamane vient enfin de franchir une porte qu’il attendait depuis neuf mois.