Accueil - OGC Nice - Nice ‑ Lille : Le Gym surprend le LOSC et gagne enfin en Ligue 1 (2‑1)

l’OGC Nice s’est imposé 2‑1 face au LOSC de Davide Ancelotti, pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. Lanterne rouge du championnat avant le coup d’envoi, les hommes d’Olivier Pantaloni ont fait sensation ce dimanche 20 septembre, en mettant fin à la série d’invincibilité de Lille.

Comment Nice a-t-il mis fin à sa longue disette de victoire ?

La suite après cette publicité

Comme le rapportait le média Sport.fr, Nice devait impérativement stopper sa série de 12 matchs sans victoire en championnat le plus vite possible, pour éviter de battre le record de 1997 (14). Les Niçois entament bien la rencontre, débouchant sur une première frappe dangereuse du jeune Djibril Coulibaly, qui passe tout près du but de Berke Özer (4e). Lille réagit quelques minutes plus tard sur un tir de Başar Önal capté en deux temps par Yehvann Diouf (14e).

Lire aussi : OGC Nice : dernier de Ligue 1 après quatre journées sans victoire

L’OGC Nice se projette vite vers l’avant et va profiter du mauvais marquage de la défense lilloise pour ouvrir le score. Esseulé sur son côté gauche, Mohamed Amoura tente un centre de l’extérieur du pied pour trouver Ely Wahi, mais le ballon est dévié dans ses propres buts par le malheureux Nathan Ngoy (22e). Nice mène 1‑0 à la surprise générale. Quelques minutes plus tard, Amoura trouve cette fois-ci Wahi, mais la reprise en première intention de l’ancien Lensois s’échoue sur le poteau (30e).

À voir

LOSC : Lille bat Troyes (2-0) et prend la tête de la Ligue 1

À la rue défensivement, les Lillois se montrent tout de même dangereux et manquent de peu d’égaliser à la 36e minute. À la suite d’un cafouillage dans la surface niçoise, Ayase Ueda bute sur Yehvann Diouf. À la pause, les Aiglons mènent 1-0 mais doivent se montrer vigilants face aux multiples attaques lilloises.

Comment Nice a-t-il réussi à résister aux assauts lillois ?

Dès la reprise, les Nordistes sont tout proches de revenir au score, mais la tête puissante d’Ueda est détournée en corner par un Yehvann Diouf encore décisif (46e). Le LOSC pousse mais se heurte encore à l’ancien rémois sur la tentative lointaine de Tiago Santos (53e). Lille maîtrise ce second acte mais s’expose à des contre-attaques niçoises, dont celle menée par Gauthier Hein qui trouve Ely Wahi en profondeur ; l’attaquant français voit sa frappe piquée du droit être repoussée par Özer (66e).

Lire aussi : OGC Nice : Pantaloni avec un effectif réduit avant Lille

Nice exploite parfaitement les espaces laissés par les Dogues pour doubler la mise. À la réception d’une splendide passe de l’extérieur du pied de Gauthier Hein, Mohamed Amoura dribble le gardien lillois pour ensuite marquer dans le but vide (67e). Déjà à l’origine de l’ouverture du score, la recrue niçoise ouvre son compteur but sous les couleurs Rouge et Noir.

Sonné mais pas abattu, Lille réduit l’écart dix minutes plus tard par l’intermédiaire d’Ayase Ueda (79e). Tenu en échec à plusieurs reprises, le Japonais trouve enfin l’ouverture et conclut la très belle action collective des Dogues. Ueda est tout proche de récidiver peu de temps après, mais sa tête est sauvée miraculeusement par Yehvann Diouf (82e). Le Gym tient bon et va finir par s’imposer pour la toute première fois de la saison.

Qu’a pensé Olivier Pantaloni de la prestation de son équipe ?

Au-delà de la victoire, l’entraîneur de l’OGC Nice, Olivier Pantaloni, a préféré mettre en avant la cohésion collective de son équipe : « On a retrouvé véritablement le visage d’une équipe, et ça, c’est important pour la suite. C’est sur quoi on doit s’appuyer pour les prochains matchs, sachant qu’il y a de la qualité dans cette équipe. Ce soir, je peux parler d’équipe, de travail collectif, de volonté et de détermination pour aller chercher cette première victoire », a-t-il déclaré devant les médias.

À voir

OGC Nice : dernier de Ligue 1 après quatre journées sans victoire

Lire aussi : OGC Nice : La déclaration surprise de Pantaloni sur Youssouf et Diouf

Alignés d’entrée, le duo Amoura-Wahi a fait bonne impression aux yeux du technicien corse : « Je suis content pour lui (Amoura) parce que c’est un joueur qui est extrêmement généreux. Ce soir, il a été en plus efficace dans ce qu’il a proposé. On sait qu’avec ces deux profils de joueurs (Amoura‑Wahi), on peut poser des problèmes face à des équipes qui ont un bloc un peu plus haut. »

L’ancien tacticien de Lorient a aussi tenu à saluer la performance XXL de son gardien, Yehvann Diouf : « Il était sous le feu des critiques. Il y a peut-être l’historique par rapport à la saison dernière. C’est un joueur qui a du caractère, du tempérament. Quand on est sujet à des moqueries ou à des critiques, il faut avoir du caractère pour pouvoir réagir et faire un match comme ce soir. »

Lire la suite sur l’OGC Nice :

À voir

Toulouse : Inefficace, le TFC n’est pas récompensé de ses efforts

OGC Nice : Axel Witsel nommé capitaine après le retrait de Clauss

Stade Rennais : Alidu Seidu rejoint Nice comme joker (Off)

À voir

Ligue 1 : Les enjeux et le programme de la 5e journée de championnat

Grâce à cette victoire, Nice met fin à sa série de 12 matchs sans victoire en Ligue 1 et remonte à la 14e place du classement. Le Gym devra confirmer ce regain de forme le 11 octobre prochain face à Strasbourg.