Accueil - OM - OM : Mamadou Niang appelle au calme avant le Stade Rennais

Mamadou Niang a pris la parole concernant le début de saison préoccupant de l’OM. L’ancienne légende du club demande aux supporters de garder leur calme, à quelques jours du choc contre le Stade Rennais.

OM : Mamadou Niang demande de la patience

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L’Olympique de Marseille peine à lancer sa saison. Bruno Genesio et ses hommes ont été vaincus par le Paris FC (2-3). Ils sont 10es au classement. La situation reste préoccupante. L’OM va enchaîner un calendrier particulièrement chargé.

Les Phocéens défient ce vendredis soir le Stade Rennais, avant d’aller défier le Besiktas en Ligue Europa. Ils feront ensuite face au PSG dimanche. La pression est donc immense autour de Bruno Genesio. Et l’inquiétude grandit au sein des supporters. Mais Mamadou Niang a tenu à apaiser les tensions.

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L’ancien attaquant sénégalais estime qu’il est prématuré de paniquer après seulement quelques matchs. « C’est trop tôt pour s’inquiéter. On n’est qu’au début de la saison », a-t-il confié à La Provence. Tout en rappelant l’exigence inhérente au maillot phocéen.

Un sursaut d’orgueil attendu face au Stade Rennais

Mamadou Niang demande aux supporters d’être patients durant cette mauvaise passe. « Il faut se serrer les coudes, soutenir la direction, l’équipe et le staff », a-t-il insiste. La légende vivante de l’OM invite également les joueurs à faire preuve de fierté, de responsabilité et d’ambition.

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« C’est aux joueurs de faire preuve de fierté et d’orgueil. Il y a une grosse responsabilité à porter ce maillot ». Ce déplacement à Rennes sera ainsi l’occasion pour l’Olympique de Marseille de tester ces mots.