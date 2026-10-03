OM : Maupay prend Bezahaf sous son aile, Genesio en profite

Neal Maupay ne se contente pas de retrouver du temps de jeu sous Bruno Genesio à l’OM. L’attaquant marseillais joue aussi un rôle dans l’intégration de Kelyann Bezahaf, jeune latéral droit qui commence à se faire une place chez les professionnels.

OM : Pourquoi Maupay s’est-il rapproché de Bezahaf ?

Au fil de la préparation estivale, Kelyann Bezahaf a rapidement attiré l’attention par son comportement au sein du groupe olympien. Selon La Provence, le jeune défenseur, formé à l’OM, aurait notamment bénéficié de l’accompagnement de Neal Maupay, dont le caractère extraverti et l’expérience lui permettent de jouer naturellement les relais auprès des plus jeunes.

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Le quotidien revient ainsi sur la manière dont le latéral a trouvé sa place dans le vestiaire marseillais. Cette relation ne s’est pas limitée aux discussions de vestiaire. Dès la première rencontre de préparation face à Yamoussoukro, Bezahaf avait délivré une passe décisive pour Maupay.

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Un détail qui raconte aussi une certaine complicité sur le terrain. Le jeune latéral a rapidement trouvé ses repères, tandis que l’avant-centre marseillais a pu lui servir de point d’appui dans un environnement où chaque entraînement ressemble parfois à un examen de passage.

Comment Bezahaf a-t-il gagné sa place chez les professionnels ?

Le parcours de Bezahaf s’est ensuite accéléré. Ses prestations durant la préparation lui ont permis de convaincre le staff et de décrocher son premier contrat professionnel avec l’OM. Le club phocéen a également choisi de conserver le joueur malgré l’intérêt de plusieurs formations de Ligue 2, tout en écartant ainsi la perspective d’un prêt qui aurait pu ralentir son intégration au sein de l’effectif marseillais.

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Cette confiance s’est concrétisée avec ses premières minutes en Ligue 1 cette saison contre le PSG. Une étape importante pour le jeune défenseur, qui doit désormais confirmer les promesses entrevues pendant l’été. Sa situation pourrait devenir encore plus intéressante avec la suspension de Timothy Weah, qui ouvre une fenêtre supplémentaire pour le latéral droit. « Prendre sous son aile » un jeune coéquipier est une chose, l’aider à franchir les portes de la Ligue 1 en est une autre.

Que peut changer ce rôle pour Genesio ?

Pour Bruno Genesio, l’éclosion de Bezahaf représente surtout une solution supplémentaire dans un secteur où la concurrence et les absences peuvent rapidement rebattre les cartes. Le technicien marseillais n’a pas seulement besoin de joueurs capables d’assurer immédiatement, mais aussi de profils susceptibles de s’inscrire dans la durée.

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Le maintien de Bezahaf dans le groupe traduit donc une volonté de regarder au-delà des simples solutions de dépannage. Le rôle de Maupay prend ici une dimension intéressante. En facilitant l’intégration du jeune Marseillais, l’attaquant contribue indirectement au travail du staff, en aidant un joueur encore inexpérimenté à comprendre les exigences du haut niveau.

Cela ne signifie évidemment pas que Maupay décide de l’avenir de Bezahaf, ni que son influence suffit à expliquer son ascension. Mais dans un vestiaire, un cadre capable de transmettre, de rassurer et de créer du lien peut parfois rendre un service que les statistiques ne racontent jamais.