Accueil - OM - OM-PSG : La LFP crée la surprise avec un nouveau ballon !

Quelques jours avant le Classique OM-PSG, la LFP et son partenaire Decathlon ont fait une annonce inattendue. Marseillais et Parisiens ne disputeront par ce duel avec un ballon ordinaire.

OM-PSG : La LFP présente son nouveau ballon

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La Ligue de Football Professionnel (LFP) a frappé un grand coup. Elle a dévoilé ce mercredi 16 septembre 2026 une nouveauté qui marquera les esprits pendant cet exercice 2026-2027. En effet, le Classique OM-PSG de ce dimanche au Vélodrome bénéficiera d’un ballon unique et entièrement personnalisé.

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Ce modèle, conçu par Kipsta la griffe sportive de Decathlon, conservera la structure visuelle des sphères utilisées chaque week-end en Ligue 1. Il intégrera toute de même quelques motifs directement inspirés des deux clubs rivaux. « Chaque ballon devient ainsi l’incarnation visuelle d’une affiche majeure cette saison », a publié l’instance.

Notons que cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une collection inédite de cinq ballons imaginés pour dynamiser les sommets du championnat, aussi bien lors des matches aller que des retours. La LFP compte ériger chaque sphère en véritable incarnation graphique du choc qu’elle accompagne.

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Les inconditionnels de Ligue 1 devront néanmoins se contenter d’admirer ce ballon sur le rectangle vert. La LFP et son équipementier ont précisé que ces pièces exclusives ne feront l’objet d’aucune commercialisation en magasin. ces objets sont exclusivement réservés au terrain.

Les 5 matchs de Ligue 1 qui joueront avec un ballon exclusif :

Le Classique (OM-PSG / J5, J19)

L’Olympique (OL-OM / J14, J25)

Le derby du Nord (RC Lens-LOSC / J9, J25)

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