Accueil - PSG mercato - PSG : Nuno Mendes meilleur que Roberto Carlos ? La légende valide

Au PSG, Nuno Mendes reçoit un hommage retentissant de Roberto Carlos. La légende brésilienne estime que le latéral portugais possède aujourd’hui les qualités du défenseur moderne. Lors du Portugal Football Summit, l’ancien du Real Madrid est même allé jusqu’à envisager que le Parisien puisse dépasser son propre niveau.

PSG : Nuno Mendes, une comparaison qui vient directement d’un monument du poste ?

Au PSG, Nuno Mendes ne manque désormais plus de références prestigieuses lorsqu’il est question de son évolution. Dans une interview, à l’occasion du Portugal Football Summit, Roberto Carlos, l’ancien latéral brésilien, a livré un compliment particulièrement fort : « Il peut être meilleur que moi », avant de souligner les similitudes entre leurs styles. La portée de cette déclaration tient surtout à son auteur.

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L’ancien du Real Madrid a marqué son époque par sa puissance, ses montées incessantes et sa capacité à transformer un poste défensif en véritable arme offensive. Face à lui, Nuno Mendes incarne une génération différente, mais avec cette même volonté de participer aux deux phases du jeu. Roberto Carlos a d’ailleurs décrit le Portugais comme un joueur capable d’attaquer, de défendre, de courir et de peser dans la zone de vérité.

Pourquoi Roberto Carlos voit-il autant de lui dans le Parisien ?

Le Brésilien ne s’est pas contenté d’une formule flatteuse. Il a rapproché le jeu de Nuno Mendes du sien, tout en insistant sur une différence essentielle : les époques ne se comparent pas mécaniquement. Son propos porte davantage sur la modernité du Portugais que sur une hiérarchie historique définitive entre deux carrières.

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Roberto Carlos a insisté également sur la puissance physique du joueur du PSG et sur sa régularité. À la Portugal Football Summit, il a expliqué que le football actuel avait besoin de jeunes joueurs de cette qualité et s’est réjoui de voir son ancien rôle associé à celui du Parisien.

Que disent les chiffres sur la progression de Nuno Mendes ?

Le parcours récent de Nuno Mendes donne du poids à ces compliments. À seulement 24 ans, le latéral a atteint le 24 septembre le cap des 50 matches officiels avec le Portugal, cinq ans après sa première apparition internationale. Il a été titularisé à 41 reprises. Son palmarès international s’est également étoffé rapidement.

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Mendes a remporté la Ligue des nations 2025 avec le Portugal et faisait partie de la sélection présente à la Coupe du monde 2026. Au PSG, son influence a également été récompensée : lui et Vitinha ont intégré le FIFPRO World 11 2025 après un vote de plus de 20 000 joueurs professionnels issus de 68 pays.

Nuno Mendes peut-il réellement dépasser le maître brésilien ?

La déclaration de Roberto Carlos doit néanmoins être replacée dans son contexte. Dire qu’un joueur moderne peut être « meilleur » ne signifie pas effacer les accomplissements d’une légende dont la carrière appartient à une autre génération. Le Brésilien lui-même a rappelé qu’il était difficile de mettre deux époques sur la même échelle.

Pour Nuno Mendes, le véritable enjeu est ailleurs. À Paris comme avec le Portugal, il doit désormais confirmer cette reconnaissance sur la durée, rester performant dans les grands rendez-vous et continuer à enrichir son palmarès. Le compliment est immense, mais il place aussi une barre particulièrement haute.

Le PSG tient-il déjà l’un des latéraux majeurs de sa génération ?

Il existe aujourd’hui plusieurs éléments concrets qui permettent de mesurer la place prise par Nuno Mendes. Son intégration dans le FIFPRO World 11, ses titres avec le PSG et le Portugal ainsi que son installation durable en sélection montrent qu’il ne s’agit plus seulement d’une promesse. La comparaison avec Roberto Carlos restera forcément subjective.

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Elle devient toutefois intéressante parce qu’elle vient de l’intéressé lui-même, avec une nuance importante. Le Brésilien ne réclame pas une couronne historique pour son successeur, il reconnaît simplement chez lui les attributs d’un latéral capable de jouer à très haut niveau. Et lorsque Roberto Carlos vous ouvre lui-même cette porte, difficile de faire comme si le compliment était passé inaperçu.