Accueil - PSG mercato - PSG : Fabian Ruiz rentre d’urgence à Paris pour un heureux évènement

Luis de la Fuente, le sélectionneur de l’Espagne, devra faire sans Fabian Ruiz pour son match de Ligue des Nations contre la République tchèque ce samedi à 20h45, à Oviedo. Le milieu de terrain de 30 ans a quitté le rassemblement de la Roja pour assister à la naissance de son premier enfant

Fabian Ruiz va assister à la naissance de son premier enfant à Paris

Fabien Ruiz ne disputera pas la rencontre entre l’Espagne et la République Tchèque ce samedi soir. Cadre du PSG et de l’équipe nationale espagnole, Fabian Ruiz a été convoqué pour la trêve internationale par Luis de la Fuente pour participer aux quatre premiers matchs de la phase de poules de la Ligue des nations de la Roja.

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Titulaire lors des victoires contre l’Angleterre (2-3) et la Croatie (4-1), le numéro 8 du PSG postulait pour une troisième titularisation de suite contre la Tchéquie ce samedi soir. Mais cela ne devrait pas être le cas. Le milieu de terrain du PSG est rentré urgemment à Paris pour assister à la naissance de son premier enfant, a indiqué la Fédération espagnole (RFEF).

L’ancien joueur du SSC Naples va ainsi manquer le match comptant pour la troisième journée de Ligue des Nations. La RFEF n’a pas évoqué son éventuel retour, avec un dernier match à disputer mardi en Croatie, à Split. L’équipe d’Espagne se trouve actuellement à Oviedo, dans les Asturies, où elle va défier la sélection tchèque ce samedi soir.

Sans l’un de ses champions du monde, donc, qui devrait rejoindre sa compagne à Paris. « La bonne nouvelle a surpris Fabian en plein rassemblement, si bien que Luis de la Fuente l’a autorisé à partir pour profiter de ce moment si particulier », indique le quotidien madrilène Marca.

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Tout juste sacrés champions du monde, les Espagnols ont démarré leur campagne par deux succès probants, en Angleterre (3-2) et contre la Croatie (4-1). Fabian Ruiz était titulaire lors de ces deux matchs. Titulaire pour la fin du Mondial 2026, Fabián Ruiz a disputé 52 matchs et a inscrit 7 buts sous les couleurs de la Roja.

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L’attaquant parisien Ferran Torres est lui aussi rentré à Paris vendredi après avoir ressenti des douleurs à la cheville gauche. Ni l’Espagne ni Paris n’ont communiqué de date de retour envisagée. Le Paris Saint-Germain fera officiellement son retour à la compétition à l’occasion de la réception du Mans le samedi 10 octobre (20h45) en Ligue 1.

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Sa femme est sur le point d’accoucher et Luis de la Fuente a autorisé Fabián Ruiz à quitter le rassemblement de la Roja pour assister à la naissance de son premier enfant. Le quotidien sportif ibérique n’a pas donné plus de détails sur ce retour à Paris.