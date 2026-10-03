Accueil - PSG mercato - Le projet ambitieux de Poissy pour le futur stade du PSG

Poissy ne veut pas laisser passer sa chance. Déjà ville d’accueil du centre d’entraînement du PSG, la commune des Yvelines aimerait désormais récupérer le futur stade du club parisien avec un projet colossal.

Nouveau stade du PSG : Poissy sort le grand jeu avec un projet de 80.000 places

La ville de Poissy souhaite que le Paris Saint-Germain implante son nouveau stade au sein de sa commune. Les dirigeants politiques de la commune et du département ont monté un dossier et ont adressé une lettre à Nasser Al-Khelaïfi. Le club de la capitale prendra une décision en décembre.

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C’est ce que révèle le journal L’Équipe dans ses colonnes ce samedi. Toujours selon la même source, la direction parisienne possède actuellement trois candidatures concernant le site, où se construira le nouveau stade, à Poissy, Massy et au Parc des Princes, qui serait lui agrandi.

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Dans leur courrier, les autorités de Poissy assurent notamment que : « l’opportunité de franchir une nouvelle étape dans notre partenariat est à l’étude depuis plus d’un an autour de l’idée d’accueillir le projet du nouveau stade porté par le club sur une partie des terrains de Stellantis à Poissy soit, là encore, à moins de 5 kilomètres du nouveau centre d’entraînement créant de ce fait potentiellement une implantation multisite pour le club d’une densité unique en Europe, voire dans le monde ».

Conscients de la manne économique monstrueuse que représenterait un tel projet, les décideurs de Poissy jouent leur va-tout pour accueillir ce projet qui sortirait de terre en 2035. Les dirigeants qataris, qui annonceront leur décision en fin d’année, pourraient choisir cet axe de développement à l’acquisition du Parc des Princes malgré le réchauffement des relations et la réouverture des discussions avec la Mairie de Paris quant au rachat de la bâtisse historique de la Porte de Saint-Cloud.

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La future Arena, d’une capacité de 80.000 places, serait inaugurée à l’horizon 2035. Par leur missive, les ambassadeurs de la candidature pisciacaise entendent « faire part de leur vision partagée des avancées réalisées depuis un an sur ce projet, mais aussi rappeler [aux destinataires] les enjeux [qu’ils estiment] désormais nécessaires d’étudier pour poursuivre [leur] aventure commune », soulignant notamment que le conseil général des Yvelines faciliterait la maîtrise foncière et que 2.000 emplois seraient maintenus chez Stellantis si le PSG venait à choisir le site du constructeur pour ériger son futur stade.

Le Paris SG va trancher en décembre

Les dirigeants parisiens sont notamment mis sous pression par une importante frange de leurs supporters pour rester au Parc des Princes et tout faire pour l’agrandir. Réponse dans quelques semaines donc pour ce dossier majeur qui n’a décidément pas fini de faire parler dans la capitale française.

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Le Paris Saint-Germain tranchera en décembre concernant son futur stade, mais le club prépare un projet XXL à l’horizon 2035 dans le cadre de son développement.