Accueil - ASSE - ASSE : Cathro a un problème… de riche avant Dunkerque

‎L’ASSE de Ian Cathro se déplace à Dunkerque samedi avec un effectif qui se densifie. Ce qui place l’Ecossais face à plusieurs choix pour composer son groupe.

ASSE : ‎Plusieurs absents de retour pour Dunkerque

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‎À quelques heures de ce rendez-vous de l’ASSE, Ian Cathro peut regarder son banc avec un peu plus de sérénité. Après plusieurs semaines marquées par les indisponibilités, plusieurs joueurs ont retrouvé le chemin de la compétition : Breum, Mahmoud Jaber, El Jamali, Lamba et Ferreira sont de nouveau dans la réflexion du staff stéphanois.

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‎Deux cas retiennent néanmoins l’attention. Mahmoud Jaber et Ben Old n’ont pas participé à la séance collective de jeudi, mais leur absence ne semble pas liée à une blessure inquiétante. Cathro a expliqué qu’ils avaient travaillé à l’intérieur et qu’ils revenaient progressivement. Le message est donc rassurant, même si leur situation devra encore être surveillée avant le départ vers le Nord.

‎Ian Cathro face à un choix qui change tout

‎Pour Ian Cathro, le véritable casse-tête se trouve désormais dans la sélection des joueurs appelés à affronter Dunkerque. Le technicien ne dispose pas seulement de solutions supplémentaires : il doit aussi accepter que certains éléments compétitifs restent en dehors du groupe. Une situation qu’il assume parfaitement.

« C’est bien. Une équipe de football, ce n’est pas onze joueurs », a-t-il lancé, avant d’insister sur la nécessité de disposer d’un effectif suffisamment étoffé pour traverser une saison longue. Une philosophie qui tranche avec les périodes où l’ASSE devait composer avec les blessures et le manque de solutions.

‎Eymard, seul véritable point d’interrogation

‎La situation de Paul Eymard constitue toutefois une exception. Encore en phase de reprise, le joueur ne semble pas suffisamment avancé pour être assuré de participer au déplacement. Cathro reste prudent : « Paul Eymard n’est pas sûr d’être prêt pour faire partie de l’équipe, mais tous les autres sont aptes à être convoqués. »

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‎Pour Jaber et Ben Old, le discours est nettement plus rassurant. « Il n’y a rien de très sérieux, il faut qu’on gère ça », a précisé l’entraîneur. Cela laisse donc ouverte la possibilité de les voir dans le groupe, sans pour autant garantir leur présence sur la feuille de match.

‎Un effectif plus large, une exigence plus élevée

‎Cette abondance relative de solutions constitue précisément ce que Cathro réclamait. L’entraîneur estime qu’un groupe performant ne peut reposer sur onze titulaires immuables. Il situe même la fourchette idéale entre 15 et 25 joueurs capables de contribuer réellement au cours de la saison.

‎Cette concurrence pourrait aussi modifier la dynamique interne. « Tout le monde devra être à son meilleur niveau chaque semaine pour gagner chaque rencontre », prévient-il. Voilà le fameux « problème de riche » : lorsqu’il y a davantage de bons joueurs disponibles, le privilège devient aussi une responsabilité pour l’entraîneur.

‎Le précédent de la saison dernière pèse encore

‎La réflexion de Ian Cathro s’appuie sur une réalité récente de l’ASSE. La saison précédente, les blessures avaient régulièrement compliqué la constitution du groupe et réduit les marges de manœuvre. Cette fois, le staff semble mieux armé pour absorber les aléas d’un championnat qui ne pardonne guère les trous d’effectif.

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‎À Dunkerque, cette profondeur pourrait donc devenir un premier avantage concret. Mais elle impose aussi des décisions difficiles. Certains joueurs devront patienter, d’autres saisir leur chance, et tous devront accepter la concurrence. Pour Cathro, c’est plutôt une bonne nouvelle : « Quand on veut être un entraîneur dans n’importe quel club, spécialement dans les grands, il ne faut pas avoir peur d’avoir plusieurs bons joueurs à disposition. »