ASSE : Rodez s’offre un renfort avant d’affronter les Verts

Prochain adversaire de l’ASSE en Ligue 2, Rodez a profité de la trêve internationale pour s’imposer 2-0 face à l’Inter Club Escaldes ce samedi au stade Paul-Lignon, avec le retour de son gardien numéro 1 Quentin Braat. Absent depuis le 14 août en raison d’une lésion musculaire à un mollet, le portier de 29 ans était titulaire pour cette rencontre de préparation.

ASSE : Comment Rodez s’est-il imposé face à l’Inter Club Escaldes ?

Comme l’AS Saint-Étienne, Rodez avait choisi de disputer un match amical pendant la trêve internationale. Le RAF accueillait ce samedi l’Inter Club Escaldes, champion d’Andorre en titre et qualifié pour la phase de ligue de la Ligue Conférence. D’après En Vert et Contre Tous, cette rencontre devait notamment permettre à Didier Santini de retrouver son gardien titulaire.

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Longtemps accroché au stade Paul-Lignon, Rodez a dû patienter jusqu’aux dernières minutes pour faire la différence. Essimi, à peine entré en jeu, a ouvert le score à la 85e minute. Quatre minutes plus tard, Nsona a doublé la mise pour permettre au RAF de s’imposer 2-0. Avant cette victoire, Rodez reste sur un début de saison défensivement difficile en Ligue 2. Avec 16 buts encaissés, le club ruthénois possède actuellement la défense la plus perméable de la division.

Pourquoi le retour de Quentin Braat était-il attendu ?

Quentin Braat n’avait plus disputé la moindre rencontre depuis le 14 août. Le gardien s’était blessé durant l’échauffement avant le déplacement de Rodez à Annecy. Victime d’une lésion musculaire à un mollet, il avait ensuite manqué toutes les rencontres disputées par son équipe.

Son absence constituait un manque important pour Didier Santini, qui compte sur le portier de 29 ans depuis son arrivée à Rodez. Le natif de Fontainebleau s’est notamment imposé comme un élément important du dispositif ruthénois et figure parmi les gardiens reconnus à son poste en Ligue 2.

Après plusieurs semaines éloigné des terrains, Braat a donc retrouvé la compétition à l’occasion de cette rencontre amicale. Le choix de Didier Santini de le titulariser confirme surtout que le gardien est désormais suffisamment rétabli pour reprendre du temps de jeu avec Rodez.

Que change ce retour avant d’affronter l’ASSE ?

Le retour de Quentin Braat tombe à quelques jours de la reprise du championnat, avec le déplacement de Rodez sur la pelouse de l’AS Saint-Étienne. Le gardien aura ainsi pu retrouver les sensations d’un match avant ce rendez-vous face aux Verts. Son retour s’est accompagné d’une rencontre sans but encaissé, même si le contexte amical de cette opposition face à l’Inter Club Escaldes ne permet pas d’en tirer davantage d’enseignements. Rodez a néanmoins terminé cette préparation avec une victoire et un clean-sheet.

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De son côté, l’ASSE reste sur un match nul contre Metz après avoir mené de deux buts avant de se faire rejoindre dans le dernier quart d’heure. Les Verts retrouveront donc le championnat avec l’ambition de repartir sur une dynamique positive, tandis que Rodez pourra compter sur le retour de son gardien numéro 1.

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