Accueil - As Monaco - AS Monaco – RC Lens : Clément Turpin au sifflet, un choix à craindre ?

L’AS Monaco connaît l’arbitre qui dirigera la réception du RC Lens ce vendredi au stade Louis-II. Clément Turpin a été désigné par la LFP pour cette rencontre, quelques jours après les polémiques arbitrales lors du match entre le RC Strasbourg et l’AS Monaco qui avaient conduit le club monégasque à écrire à la FFF.

AS Monaco RC Lens : Clément Turpin a sifflé combien de fois affiche ?

La suite après cette publicité

Le RC Lens lancera ce jour l’ère Yannick Cahuzac sur la pelouse de l’AS Monaco avec Clément Turpin au sifflet. L’arbitre français sera assisté de Nicolas Danos et Benjamin Pages, tandis que Cyril Gringore et Aurélien Petit auront la responsabilité de la VAR. Mickaël Leleu officiera comme quatrième arbitre. Cette désignation intervient quelques jours après le match entre le RC Strasbourg et l’AS Monaco, rencontre au cours de laquelle l’arbitrage d’Éric Wattellier avait suscité des réactions du club monégasque où l’ASM avait notamment adressé un courrier à la FFF à la suite de cette rencontre.

Lire aussi : AS Monaco Strasbourg : Deux nouveaux absents pour Filipe Luis

Malgré sa longue carrière au plus haut niveau, Clément Turpin n’a dirigé qu’une seule fois une confrontation entre Monaco et Lens. C’était en octobre 2009, au stade Louis II, lors d’une rencontre remportée 2 0 par les Monégasques. Yannick retrouvera ainsi une affiche Monaco-Lens qu’il n’avait plus arbitrée depuis près de dix-sept ans.

Quel est le bilan avec Monaco la saison passée ?

Le natif d’Oullins connaît toutefois bien l’AS Monaco. La saison dernière, il a arbitré quatre rencontres du club de la Principauté en Ligue 1. Les Monégasques ont remporté deux de ces matchs, face au Paris Saint-Germain (1 0) et à l’Olympique de Marseille (2 1).

À voir

ASSE : Larsonneur sous pression, Cathro prend sa défense

Clément Turpin a également dirigé un match nul de l’ASM contre Toulouse (2 2), ainsi qu’une défaite face à Lille (0 1). Son bilan avec Monaco sur cette période s’établit donc à deux victoires, un nul et une défaite.

Turpin, est-il expérimenté en Ligue 1 ?

Clément Turpin arrive à Monaco avec un statut établi sur la scène internationale. Lors de la saison précédente en Ligue 1, il avait dirigé 18 rencontres, distribuant 57 cartons jaunes et trois cartons rouges, tout en sifflant six penalties.

Son profil a toutefois régulièrement suscité des réactions dans le championnat français. En novembre 2025, sa décision de ne pas expulser Lamine Camara malgré une intervention de la VAR avait notamment conduit la direction de l’arbitrage à reconnaître une erreur. Un penalty non accordé en faveur de Reims avait également fait l’objet d’une reconnaissance d’erreur.

Lire aussi : AS Monaco : Paris Brunner disponible contre Lens avant sa commission

À voir

OM : Après la défaite à Besiktas, Genesio prévient le PSG

Lire aussi : RC Lens : Quatre forfaits annoncés, Ganiou incertain pour Monaco

Au stade Louis-II, Clément Turpin sera donc au centre des débats. Yannick Cahuzac dirigera donc son premier match avec les Sang et Or face à une équipe monégasque qui connaît déjà l’arbitre de cette rencontre.