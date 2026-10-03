AS Monaco : Ansu Fati retrouve le terrain, Balogun marque contre Pise

L’AS Monaco a battu Pise (2-0), ce samedi 3 octobre au Centre de Performance de La Turbie, en match amical. Ansu Fati a disputé ses premières minutes de la saison, tandis que Folarin Balogun et Mika Biereth ont inscrit les deux buts monégasques en seconde période.

AS Monaco : Comment les Monégasques ont-ils dominé Pise ?

Privée de nombreux internationaux et des blessés Mamadou Coulibaly et George Idumbo, l’AS Monaco a conservé son 4-2-3-1 habituel pour cette opposition face à Pise, pensionnaire de Serie B. Les hommes de Filipe Luis ont rapidement pris le contrôle du match, avec une organisation stable malgré le caractère amical de la rencontre. L’entraîneur monégasque n’a donc pas profité de cette affiche pour expérimenter un nouveau système.

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Ansu Fati a débuté la rencontre en soutien d’Elye Abline, dans un secteur offensif complété par Takumi Minamino. L’Espagnol a été actif dans le jeu en remise et en pivot, tout en multipliant les appels dans la profondeur. Il s’est aussi impliqué dans le pressing et a participé à une action avec Minamino et Abline à la 17e minute. De son côté, Abline s’est montré remuant et aurait pu obtenir un penalty dès la 5e minute après un tirage de maillot.

Pourquoi Ansu Fati était-il particulièrement attendu ?

Absent des matchs officiels depuis le début de la saison en raison notamment d’un problème au mollet, Ansu Fati attendait cette rencontre pour retrouver du rythme. L’ailier espagnol de 23 ans a finalement joué toute la première période, soit ses premières minutes de la saison sous le maillot monégasque. Sa prestation est restée propre malgré un manque de rythme logique après cette longue période sans compétition.

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Filipe Luis a également pu compter sur Mohammed Salisu, associé à Eric Dier en défense centrale. De retour à la compétition, le Ghanéen s’est globalement montré à son avantage, malgré une mauvaise remise de la tête qui a offert une situation à Pise. Remplaçant habituel, Philipp Köhn a lui aussi profité de cette rencontre pour se mettre en évidence avec deux arrêts devant Marras, aux 8e et 45e minutes.

Comment Folarin Balogun et Mika Biereth ont-ils fait la différence ?

Folarin Balogun est entré à la pause à la place de Fati et a rapidement pesé sur le score. L’attaquant américain a obtenu un penalty après une main de Canestrelli, sur une action initiée par Soubeir. Il s’est chargé de transformer la sanction à la 60e minute pour donner l’avantage à Monaco. Après quatorze minutes disputées contre Lens lors de son retour, il a ainsi poursuivi sa remise en condition avec un but.

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Mika Biereth a ensuite doublé la mise à la 80e minute. Le Danois a repris en taclant un centre de Soubeir dans les six mètres pour inscrire le deuxième but monégasque. Après ce but, Filipe Luis a lancé plusieurs jeunes du groupe Élite, avec les entrées de Massiremba Dramé, Malyck Sylla, Nick Mokabakila et Imrane El Ouaroudi. Monaco a ainsi conservé son avantage jusqu’au coup de sifflet final. Cette victoire permet aux joueurs restés à La Turbie de maintenir du rythme avant la reprise de la Ligue 1. Le leader du championnat retrouvera ensuite Toulouse, dans une semaine, samedi 10 octobre au stade Louis-II, avec l’objectif de prolonger son début de saison réussi.