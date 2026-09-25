Accueil - As Monaco - AS Monaco : leader à la trêve, le départ record de Filipe Luís

Quatre victoires, un nul, trois buts encaissés. L’AS Monaco aborde la trêve internationale en tête de la Ligue 1 avec 13 points, deux de plus que Lyon et le Paris FC. Arrivé cet été, Filipe Luís a lancé la saison de l’ASM sur un rythme que le club n’avait plus connu depuis 1991-1992.

L’écusson de l’AS Monaco

Comment l’AS Monaco a-t-il pris la tête de la Ligue 1 ?

Le parcours est régulier. Monaco a gagné au Havre (1-0), battu l’OM (2-0), s’est imposé au Parc des Princes contre le PSG (2-1), a partagé les points à Strasbourg (1-1) et a battu Lens (2-1) le 18 septembre au stade Louis-II. Ce dernier match s’est joué dans les dernières minutes : Paris Brunner avait ouvert le score, Malang Udol avait égalisé, avant un but contre son camp de Jonathan Gradit, sous la pression de Brunner, à la 84e.

Avec 8 buts marqués pour 3 encaissés, l’ASM n’a jamais encaissé plus d’un but lors d’un match de championnat cette saison.

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Quels records pour Filipe Luís à Monaco ?

Le club a compilé les statistiques après le succès contre Lens. Filipe Luís reste invaincu lors de ses sept premiers matchs de Ligue 1 sur le banc monégasque, avec six victoires et un nul. Il égale ainsi le meilleur départ de Claudio Ranieri avec Monaco. Sur l’année civile 2026, l’ASM a pris 44 points en championnat, deuxième total derrière le PSG (45).

La Ligue a aussi relevé une comparaison flatteuse. Au 31 août, Monaco avait remporté ses quatre premiers matchs toutes compétitions confondues, dont deux en Ligue Conférence. Le dernier départ de ce type remontait à 1991-1992, sous Arsène Wenger, selon ligue1.com.

Paris Brunner peut-il jouer contre Toulouse ?

Non. L’attaquant porte l’attaque avec 4 buts en cinq journées, 6 toutes compétitions confondues. Il est le troisième Monégasque en dix ans à atteindre ce total à ce stade, après Radamel Falcao et Wissam Ben Yedder, d’après le club. Mais la commission de discipline de la LFP l’a suspendu pour quatre matchs, dont deux avec sursis, à cause d’un geste envers le public de la Meinau. Il manquera Toulouse et Lorient, comme nous l’expliquions dans notre article sur la suspension de Paris Brunner.

Filipe Luís avait défendu son joueur tout en condamnant le geste : « C’est un garçon passionné, très intense. Il a fait une erreur dans un moment de célébration. Il s’est très vite excusé. Le club prend ce sujet très au sérieux », a déclaré l’entraîneur de l’AS Monaco.

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Le joueur s’était expliqué dans des propos rapportés par Orange Sports : « Je n’ai pas voulu être irrespectueux. C’était dans l’émotion », a déclaré l’attaquant de l’AS Monaco. La commission a aussi infligé à Thiago Scuro, directeur sportif de l’AS Monaco, un match de suspension avec sursis.

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Quel est le programme de Monaco en octobre ?

Le calendrier du club prévoit une reprise chargée. Monaco recevra Toulouse le samedi 10 octobre à 20h45, puis se rendra à Sofia pour affronter le CSKA en Ligue Conférence le jeudi 15 octobre à 18h45. Suivront un déplacement à Lorient le dimanche 18 octobre à 17h15, la réception de Fribourg le 22 octobre, puis celle de Lille le dimanche 25 octobre à 15h00, jour du retour de Brunner. Cinq matchs en seize jours pour défendre la première place du classement de la Ligue 1. Toute l’actualité du club est sur la rubrique AS Monaco.