Accueil - Mercato RC Lens - Mercato RC Lens : Mezian Mesloub dans le viseur de Manchester United

À seulement 16 ans, Mezian Mesloub s’est installé parmi les révélations du début de saison du RC Lens et attise les convoitises. Manchester United a effectué un travail approfondi de scouting sur le jeune Lensois, également suivi par Arsenal et Chelsea.

Mercato RC Lens : Pourquoi Manchester United suit-il Mezian Mesloub ?

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Selon TEAMtalk, Manchester United a placé Mezian Mesloub dans sa réflexion pour renforcer son vivier de jeunes talents. Les recruteurs du club anglais ont étudié en profondeur l’évolution du milieu offensif lensois afin de déterminer s’il peut devenir une cible à long terme, alors que le club continue d’évaluer plusieurs profils pour préparer son avenir.

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Le joueur de 16 ans s’est rapidement fait remarquer depuis ses débuts professionnels avec le RC Lens en mai 2026. Entré en jeu contre Nantes, il avait marqué cinq secondes plus tard pour offrir la victoire au Racing (1-0) et permettre au Racing de décrocher sa qualification directe pour la Ligue des champions. Cette entrée en matière avait déjà fait de lui l’un des jeunes joueurs les plus remarqués de l’effectif lensois.

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Son début de saison a confirmé cette progression. Le 10 septembre, à Prague, Mesloub est entré en jeu face au Slavia et a délivré une passe décisive pour Florian Thauvin lors de la victoire lensoise (3-2). Il est ensuite devenu titulaire pour la première fois en Ligue 1 à Monaco, vendredi dernier, à seulement 16 ans. Cette précocité attire désormais l’attention de plusieurs clubs européens.

Quelles sont les performances qui ont placé Mesloub sur les radars européens ?

Le profil de Mesloub explique en partie cet intérêt. Utilisé principalement comme ailier droit inversé, le jeune Lensois est décrit comme un joueur créatif, technique et à l’aise dans le dernier tiers du terrain. Sa qualité de passe, sa vision du jeu et sa capacité à participer à la construction des attaques sont notamment mises en avant.

Le RC Lens avait anticipé cette montée en puissance. Arrivé à la Gaillette à l’âge de 9 ans, Mesloub a signé son premier contrat professionnel avec le club artésien en juillet 2026, cet été. Le Racing dispose ainsi d’un cadre contractuel pour accompagner la progression du joueur. Ses performances ont également dépassé le cadre du championnat français.

International portugais chez les jeunes, Mesloub a disputé huit rencontres avec les U16 et U17 du Portugal. Né en France, le fils de Walid Mesloub est aussi éligible pour représenter l’Algérie, tandis que ses origines maternelles lui ouvrent également la possibilité de jouer pour le Portugal.

Manchester United est-il le seul club à suivre Mezian Mesloub ?

Manchester United n’est pas seul sur le dossier. TEAMtalk indique qu’Arsenal et Chelsea ont également effectué un travail de repérage autour du jeune Lensois. Le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco suivent aussi son évolution et pourraient chercher à le conserver en France dans les prochaines années.

L’intérêt anglais se heurte toutefois à une contrainte liée à l’âge du joueur. Mesloub n’aura 18 ans qu’à la fin de 2027, ce qui rendrait un transfert international vers l’Angleterre particulièrement encadré. Selon la réglementation de la FIFA, un départ vers un club anglais ne pourrait intervenir avant 2028 au plus tôt, sauf exception applicable.

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Cette situation laisse donc au RC Lens du temps pour poursuivre l’accompagnement de son jeune talent. Le club artésien l’a déjà intégré à son projet professionnel et Mesloub continue, de son côté, à franchir les étapes avec une rapidité remarquable. Pour Manchester United, le club anglais travaille parallèlement sur d’autres dossiers de jeunes joueurs, mais le nom de Mezian Mesloub figure désormais parmi les talents observés par sa cellule de recrutement.

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