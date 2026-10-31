Accueil - Mercato OM - OM : Medina dresse un bilan sévère de son passage

Partager sur Ajouter comme source préférée sur Google

Facundo Medina n’a pas été tendre avec son passage à l’OM. Avant de retrouver son ancien club jeudi en Ligue Europa avec le Bayer Leverkusen, le défenseur argentin a dressé un bilan sévère de ses 26 apparitions sous le maillot olympien, dans un entretien accordé à Canal+.

OM : Medina juge sévèrement son passage à Marseille

Le retour de Facundo Medina à Marseille s’annonce particulier. Transféré définitivement au Bayer Leverkusen pour 25 millions d’euros après une seule saison dans la cité phocéenne, l’ancien défenseur du RC Lens retrouvera ses anciens partenaires lors de la confrontation européenne entre les deux équipes. Mais avant ces retrouvailles, ses propos au micro de Canal+ sur son expérience marseillaise ont retenu l’attention.

Interrogé par sur ses 26 rencontres disputées avec l’OM, l’Argentin de 27 ans n’a pas cherché à embellir son bilan. « 26 matchs de merde. Je n’ai rien fait », a-t-il lâché. Une autocritique directe qui traduit sa frustration au sujet d’une saison durant laquelle il estime ne pas avoir répondu aux attentes. Son passage a notamment été perturbé par une succession de blessures.

Les supporters marseillais, entre critiques et autodérision

S’il se montre très sévère envers ses propres performances, Medina conserve une certaine affection pour le public marseillais. Il a notamment tenu à saluer la ferveur des supporters de l’Olympique de Marseille, malgré les critiques auxquelles il a été confronté pendant son passage dans le sud de la France. « Les supporters de l’OM ? C’est le meilleur public de France ! », a-t-il affirmé.

À voir

OL : Fonseca dans le viseur du Sporting, négociations en cours

Le défenseur est également revenu avec humour sur les remarques concernant son poids, notamment après son arrivée à Marseille. Il explique avoir passé cinq mois blessé, période durant laquelle il continuait à faire de la gymnastique et à surveiller son alimentation. Des photographies prises à son retour avaient ensuite suscité des commentaires chez les supporters. « Je montrais ça à ma mère et elle se marrait », a-t-il raconté.

Leverkusen, une nouvelle page avant les retrouvailles européennes

Malgré cette expérience sportive qu’il juge décevante, Facundo Medina ne semble pas garder de rancœur envers ses anciens coéquipiers. À l’approche des retrouvailles entre Marseille et Leverkusen, il a surtout fait part de son envie de revoir ceux avec qui il a partagé cette saison.

« Ça va être spécial, je vais revoir mes coéquipiers et mes amis. Je suis excité », a-t-il confié à Canal+. Ses propos montrent qu’il fait la différence entre son jugement sur ses performances individuelles et les relations qu’il a nouées dans le vestiaire marseillais.

Un transfert à 25 millions d’euros pour tourner la page

Après une seule saison à Marseille, Medina a rejoint le Bayer Leverkusen dans le cadre d’une opération estimée à 25 millions d’euros. Ce transfert donne à l’international argentin l’occasion de relancer sa carrière dans un nouvel environnement et de retrouver davantage de régularité.

Son bilan marseillais mérite toutefois d’être replacé dans son contexte. Arrivé après plusieurs saisons remarquées au RC Lens, le défenseur argentin devait apporter son engagement et sa solidité à la défense olympienne.

À voir

Mercato PSG : Le Barça informé de l’intérêt parisien pour Fermín López

Ses cinq mois d’indisponibilité ont forcément pesé sur sa capacité à s’installer durablement. Jeudi, face à ses anciens partenaires, il retrouvera donc un club auquel il n’a pas réussi à donner satisfaction sur le terrain, mais avec lequel il garde manifestement quelques attaches personnelles.