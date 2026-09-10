Accueil - OM - OM : L’Equipe se trompe, Ibrahim Gomis vers la place de N°2

Le dossier des gardiens anime déjà les débats à l’Olympique de Marseille. Le jeune Ibrahim Gomis pourrait rapidement occuper un rôle plus important cette saison en dépit des récentes informations de L’Équipe.

OM : La convocation d’Ibrahim Gomis rebat les cartes

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À l’Olympique de Marseille, la hiérarchie des gardiens pourrait évoluer rapidement. Le départ de Geronimo Rulli a permis à Jeffrey De Lange d’hériter du statut de numéro un. Même si ses débuts à ce poste sont poussifs. Le portier néerlandais en est déjà 16 buts encaissés en seulement 8 rencontres. Ce bilan commence à inquiéter.

Jeffrey De Lange conserve pour l’instant la confiance de la direction de l’OM, faute de véritable concurrence dans les cages. Marseille n’ayant pas recruté un nouveau gardien de but cet été. C’est donc Théo Vernot (29 ans) qui joue les rôles de doublure. Et c’est là que les choses pourraient basculer.

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Le jeune Ibrahim Gomis a été convoqué en tant que troisième gardien contre Paris FC, au détriment de Jelle Van Neck. Cette convocation inattendue du joueur de 21 ans provoque diverses spéculations. L’Equipe assure que la direction de l’OM n’envisage pas de modifier la hiérarchie des gardiens. Sauf que Mohamed Toubache-ter apporte des informations contradictoires.

Beaucoup poussent pour le voir comme doublure de De Lange

L’insider assure que les progrès d’Ibrahim Gomis séduisent le staff de Bruno Genesio. Au point où le jeune joueur est aujourd’hui poussé pour devenir la doublure de Jeffrey De Lange. « Beaucoup aimeraient voir Gomis comme numéro 2 car il est jeune, représente l’avenir et le monde du sport y est très sensible », a-t-il posté sur son compte X.

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L’incohérence en une @lequipe & quel fou rire !!



Vermot est un type bien adoré des CADRES qu’il a dans la poche car il fait marrer !!



De nombreuses personnes veulent voir Gomis être numéro 2 car il est jeune, représente l’avenir & le secteur sportif y est très sensible#OM pic.twitter.com/HjsmfjfcY7 — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) September 10, 2026

Cette possible promotion s’inscrit dans un contexte économique délicat. L’Olympique de Marseille ne dispose d’aucune marge pour accroître sa masse salariale en recrutant un gardien libre. Le joueur formé à Dijon a donc une réelle chance à saisir pour franchir un cap dans sa carrière.