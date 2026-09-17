Besiktas-OM : Genesio convoque 6 jeunes, dont Koum et Mmadi

Bruno Genesio a dévoilé une liste de 23 joueurs pour le choc de ce jeudi soir entre le Besiktas et l’OM. L’entraineur marseillais a notamment intégré six jeunes talents dans son groupe. Kelyanne Abdallah, Tajidine Mmadi et Alexi Koum en font partie.

OM : Bruno Genesio toujours privé de Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi

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L’Olympique de Marseille se rend ce jeudi en Turquie avec un seul objectif : la victoire. Bruno Genesio et ses hommes tenteront de vaincre le Besiktas en Ligue Europa. Ce premier rendez-vous européen, programmé à 21h au Tüpras Stadyumu, arrive dans un contexte lourd pour les Phocéens. Ceux-ci sont englués dans une spirale de trois défaites consécutives en championnat.

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Pour ne rien arranger, l’infirmerie de l’OM reste garnie. Geoffrey Kondogbia, touché à la cuisse, et Tochukwu Nnadi, blessé au genou depuis le revers concédé à Monaco (2-0), sont forfaits. Leur participation au Classique face au PSG dimanche est plus qu’incertaine. Ce manque de profondeur dans l’effectif a visiblement poussé Bruno Genesio à convoquer de jeunes talents.

Il mise sur la jeunesse face au Besiktas

L’entraîneur de l’OM a retenu finalement un groupe de 23 joueurs. Des cadres tels qu’Amine Gouiri, Igor Paixão et Pierre-Emile Hojbjerg sont présents. Le technicien a également ouvert les portes de son équipe à la jeunesse. Six pépites issues du centre de formation ont été retenues. Il est question de Keyliane Abdallah, Tadjidine Mmadi, Kelyann Bezahaf, Nouhoum Kamissoko et Alexis Koum.

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En revanche, la surprise vient de la non-convocation d’Antoine Valero. Le jeune attaquant avait pourtant été aperçu à l’entraînement ces dernières semaines. Bruno Genesio estime sans doute que le moment n’est pas encore venu pour lancer celui qui a 23 buts, dont 15 en National U19, la saison dernière.

Quelques changements prévus à l’Olympique de Marseille

Bruno Genesio est conscient de l’urgence de la situation et du calendrier rapproché avec le Classique face au PSG. Il a annoncé ainsi prévu quelques retouches dans sa composition d’équipe. « Il n’y aura pas 11 joueurs différents par rapport à Rennes, mais un mélange équilibré », déclarait-il en conférence de presse.

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L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a surtout balayé l’idée d’un désintérêt pour la scène continentale. Bien au contraire, il entend « jouer cette compétition à fond pour retrouver de la confiance ». Le défi qui attend ses troupes est immense face à une solide formation stambouliote, 2e de son championnat.