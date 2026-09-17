Besiktas-OM : Genesio convoque 6 jeunes, dont Koum et Mmadi

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Bruno Genesio a dévoilé une liste de 23 joueurs pour le choc de ce jeudi soir entre le Besiktas et l’OM. L’entraineur marseillais a notamment intégré six jeunes talents dans son groupe. Kelyanne Abdallah, Tajidine Mmadi et Alexi Koum en font partie.
OM : Bruno Genesio toujours privé de Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi
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L’Olympique de Marseille se rend ce jeudi en Turquie avec un seul objectif : la victoire. Bruno Genesio et ses hommes tenteront de vaincre le Besiktas en Ligue Europa. Ce premier rendez-vous européen, programmé à 21h au Tüpras Stadyumu, arrive dans un contexte lourd pour les Phocéens. Ceux-ci sont englués dans une spirale de trois défaites consécutives en championnat.
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Pour ne rien arranger, l’infirmerie de l’OM reste garnie. Geoffrey Kondogbia, touché à la cuisse, et Tochukwu Nnadi, blessé au genou depuis le revers concédé à Monaco (2-0), sont forfaits. Leur participation au Classique face au PSG dimanche est plus qu’incertaine. Ce manque de profondeur dans l’effectif a visiblement poussé Bruno Genesio à convoquer de jeunes talents.
Il mise sur la jeunesse face au Besiktas
L’entraîneur de l’OM a retenu finalement un groupe de 23 joueurs. Des cadres tels qu’Amine Gouiri, Igor Paixão et Pierre-Emile Hojbjerg sont présents. Le technicien a également ouvert les portes de son équipe à la jeunesse. Six pépites issues du centre de formation ont été retenues. Il est question de Keyliane Abdallah, Tadjidine Mmadi, Kelyann Bezahaf, Nouhoum Kamissoko et Alexis Koum.
En revanche, la surprise vient de la non-convocation d’Antoine Valero. Le jeune attaquant avait pourtant été aperçu à l’entraînement ces dernières semaines. Bruno Genesio estime sans doute que le moment n’est pas encore venu pour lancer celui qui a 23 buts, dont 15 en National U19, la saison dernière.
Quelques changements prévus à l’Olympique de Marseille
Bruno Genesio est conscient de l’urgence de la situation et du calendrier rapproché avec le Classique face au PSG. Il a annoncé ainsi prévu quelques retouches dans sa composition d’équipe. « Il n’y aura pas 11 joueurs différents par rapport à Rennes, mais un mélange équilibré », déclarait-il en conférence de presse.
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L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a surtout balayé l’idée d’un désintérêt pour la scène continentale. Bien au contraire, il entend « jouer cette compétition à fond pour retrouver de la confiance ». Le défi qui attend ses troupes est immense face à une solide formation stambouliote, 2e de son championnat.