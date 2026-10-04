Accueil - Mercato OM - OM : L’offre de la Juve pour Pierre-Emile Hojbjerg confirmée

Décidée à se renforcer pour s’assurer une place en Ligue des Champions en fin de saison, la Juventus Turin serait déterminée à s’offrir les services de Pierre-Emile Hojbjerg, le milieu de terrain de l’OM.

Mercato OM : « L’une de leurs cibles prioritaires est redevenue Pierre-Emile Hojbjerg »

L’Olympique de Marseille pourrait finalement se séparer de Pierre-Emile Hojbjerg lors du prochain hivernal. Plus gros salaire de l’OM, avec des revenus évalués à 500.000 euros par mois, l’ancien joueur de Tottenham avait provoqué la colère de Frank McCourt en refusant au dernier moment de rejoindre Newcastle United avec qui un accord avait été trouvé cet été.

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Cependant, la donne pourrait changer dès cet hiver. Tout comme l’été dernier, le nom de Pierre-Emile Hojbjerg est encore associé à la Juventus Turin. En effet, selon les informations relayées ce dimanche par le Niccolo Ceccarini, les Bianconeri seraient prêts à faire une offre conséquente à l’OM pour recruter Hojbjerg en janvier prochain.

Après avoir raté la qualification en Ligue des Champions la saison passée, le club italien veut rectifier le tir cette année. Actuellement dixième de Serie A, mais à seulement trois points du leader, l’AS Rome, la Juventus veut s’assurer une place en C1 en fin de saison. Et la signature de Pierre-Emile Hojbjerg est donc vue comme une priorité lors du prochain mercato d’hiver.

« L’objectif de la Juventus est de renforcer son effectif. Une qualification pour la Ligue des Champions est cruciale. Un besoin essentiel se fait sentir au milieu de terrain, où un joueur capable d’imposer le rythme du jeu fait défaut. L’une de leurs cibles prioritaires est redevenue Pierre-Emile Hojbjerg. Il n’est pas intransférable pour Marseille, mais il est clair que son arrivée en cours de saison nécessitera une offre de grande qualité », annonce le spécialiste de TMW ce dimanche.

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L’été passé, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi avaient accepté l’offre de 14 millions d’euros transmise par Newcastle avant que le joueur danois la refuse. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec l’Olympique de Marseille, Pierre-Emile Hojbjerg ne sera pas vendu à ce tarif s’il doit partir en janvier prochain, mais au moins l’OM va se libérer d’un salaire colossal. Après son départ avorté pour Newcastle cet été, qui a déclenché la colère du club, l’international danois ne devrait toujours pas quitter le club cet hiver.

Pour l’OM, ce serait une véritable bénédiction, avec un bon chèque, mais aussi une grosse économie financière. Sauf que le joueur, acheté 13,5 M€ à Totenham, est encore très loin d’être parti. Il y a même de fortes chances qu’il refuse encore de bouger. La raison se trouve dans son contrat.

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Si celui-ci court jusqu’en juin 2028, il a une clause qui lui permet de quitter le club au mois de juin 2027, contre seulement 2 millions d’euros. Encore un héritage de Pablo Longoria qui fausse complètement la gestion du joueur, devenu moins performant, et en passe de se transformer en véritable boulet pour l’OM.