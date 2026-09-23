Accueil - PSG mercato - Mercato PSG : Ça sent mauvais pour la recrue Mika Godts à Paris

L’ailier belge Mika Godts traverse un sale temps depuis son arrivée au PSG cet été. Ses performances ne sont pas encore solides. Le technicien parisien Luis Enrique attend beaucoup plus de sa nouvelle gâchette offensive.

Mercato PSG : Mika Godts sous pression à Paris ?

Mika Godts peine encore à trouver sa place au PSG, selon L’Equipe. Arrivé cet été en provenance de l’Ajax Amsterdam, le jeune Belge devait apporter une nouvelle solution offensive après le départ de Bradley Barcola. Mais, après plusieurs semaines de compétition, son influence reste limitée. Une situation qui ne satisfait pas vraiment Luis Enrique, d’autant que l’entraîneur parisien attend davantage de concurrence sur le côté gauche.

Le Paris SG a vécu un mercato marqué par plusieurs changements importants. Parmi eux, le départ de Bradley Barcola vers Liverpool a laissé une place à prendre dans le secteur offensif. Pour compenser cette perte, le club de la capitale a misé sur Mika Godts. Le jeune joueur, qui s’était distingué sous les couleurs de l’Ajax, avait donc une belle opportunité à saisir dès son arrivée.

Mika Godts en difficulté à Paris ?

Sur le papier, le potentiel est là. Dans les faits, l’adaptation s’avère plus compliquée. Godts doit encore assimiler les exigences du football parisien, mais aussi les principes de jeu de Luis Enrique. Au PSG, chaque déplacement, chaque appel et chaque prise de décision répond à des consignes précises. Pour un jeune joueur qui découvre un nouvel environnement, le défi est important. D’autant que la concurrence reste élevée dans le secteur offensif.

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Pour l’instant, le Belge doit surtout se contenter de quelques apparitions. Il entre, joue des bouts de match et tente progressivement de gagner la confiance de son entraîneur. Mais ce temps de jeu limité ne lui permet pas encore de s’installer dans la rotation. Surtout, il ne semble pas suffisamment peser pour remettre en cause la hiérarchie actuelle.

Mika Godts doit hausser le ton ?

Selon les informations de L’Equipe, cette situation n’échappe pas à Luis Enrique. L’entraîneur espagnol aimerait voir une véritable concurrence s’installer sur l’aile gauche. Le départ de Barcola devait justement permettre à un autre joueur de pousser les titulaires à se dépasser. Pour le moment, Mika Godts ne remplit pas encore pleinement ce rôle.

Le problème est notamment son manque d’impact. Le Belge est jugé trop discret depuis son arrivée, ce qui limite la pression exercée sur Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien traverse une période moins convaincante. Ses performances récentes auraient pu ouvrir une fenêtre à Godts. Encore fallait-il que le jeune ailier saisisse pleinement cette occasion.

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Pour Luis Enrique, la concurrence doit être réelle. Elle doit pousser chaque joueur à élever son niveau. Or, si Godts reste en retrait, Kvaratskhelia conserve une marge de sécurité importante. Une recrue, en revanche, parvient déjà à attirer davantage l’attention. Ferran Torres se montre convaincant et semble avoir rapidement gagné la confiance du staff de Luis Enrique.

Le PSG ne semble toutefois pas vouloir tirer de conclusions trop rapides. Le staff parisien sait que les recrues ont besoin de temps pour comprendre les exigences du collectif et retrouver leur meilleur niveau. Godts conserve donc l’occasion de changer la perception autour de son début de saison. Il devra surtout profiter des prochaines opportunités.

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Après la trêve internationale, le calendrier va monter en intensité et les rencontres importantes vont s’enchaîner, notamment en Ligue des champions. Luis Enrique aura donc besoin davantage de solutions offensives. Si Mika Godts veut bousculer Kvaratskhelia et s’installer dans la rotation, le Belge devra montrer beaucoup plus. Les prochaines semaines pourraient lui offrir le terrain idéal pour répondre aux attentes de son entraîneur.